Μυλωνάκης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε γνώριζα, ούτε ενημέρωσα για επισυνδέσεις

Με κατηγορηματικό τρόπο απέρριψε κάθε ισχυρισμό περί συγκάλυψης ή κυβερνητικής παρέμβασης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τόνισε, τα πραγματικά δεδομένα «καταρρίπτουν τα fake news της αντιπολίτευσης», κάνοντας λόγο για απάντηση «με στοιχεία και όχι με εικασίες».

Ο κ. Μυλωνάκης υποστήριξε ότι ουδέποτε είχε γνώση για επισυνδέσεις, ούτε φυσικά θα μπορούσε να ενημερώσει οποιονδήποτε τρίτο για τέτοια ζητήματα, απορρίπτοντας κάθε σχετικό υπαινιγμό. Στο πλαίσιο αυτό, διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκώρο για ύπαρξη ή περιεχόμενο επισυνδέσεων, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καν θεσμικά δυνατό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος ουδέποτε τον έχει κατονομάσει ως πηγή οποιασδήποτε σχετικής πληροφόρησης. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη, οι οποίοι επίσης έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή ή ενημέρωση περί επισυνδέσεων.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε «παράλογους και ατεκμηρίωτους» τους ισχυρισμούς ότι η μη υπουργοποίηση του Χρήστου Μπουκώρου το 2024 συνδεόταν με δήθεν γνώση ή εμπλοκή του σε θέματα επισυνδέσεων, κάνοντας λόγο για αυθαίρετα πολιτικά σενάρια χωρίς πραγματική βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα σενάρια περί ύπαρξης «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα. Όπως διευκρίνισε, δεν επρόκειτο για απόρρητο ή δεσμευτικό έγγραφο, αλλά για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2025, χωρίς αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι το συγκεκριμένο σημείωμα συνεκτιμήθηκε από την κυβέρνηση, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και όχι Προανακριτικής, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εις βάρος των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κατά την κατάθεσή του, κατήγγειλε επίσης προσωπικές επιθέσεις και προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι βρίσκεται υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει πλήρη και απρόσκοπτη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως διευκρίνισε, την παραίτηση ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, λόγω της έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης και της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί γύρω από τον Οργανισμό.