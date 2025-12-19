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Τσουκαλάς: Μετά τα τελεσίγραφα, ήρθαν οι απειλές της κυβέρνησης κατά των αγροτών
Πολιτική
11:42 - 19 Δεκ 2025

Τσουκαλάς: Μετά τα τελεσίγραφα, ήρθαν οι απειλές της κυβέρνησης κατά των αγροτών

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, αντί να απολογείται για την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο, προχωρά σε ευθείες απειλές προς τους αγρότες. 

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες, αναγνωρίζοντας λεκτικά τα αιτήματά τους αλλά ταυτόχρονα στέλνοντας τελεσίγραφα ότι δεν θα ικανοποιηθούν. Επιρρίπτει στον κ. Βορίδη βαριά πολιτική ευθύνη για την κρίση στον πρωτογενή τομέα, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και υποστηρίζει ότι ο διάλογος που επικαλείται η κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Καταλήγει ότι η κυβέρνηση φέρει πλήρως την ευθύνη για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά έχει ως εξής: «Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ ανέφερε σχολιάζοντας τα αίτημα των αγροτών πως «δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει “όχι, δεν μιλάω”. Με το “δεν μιλάω” στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα».

Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο.

Τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματα τους απο τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη ο κ. Βορίδης, βασικός πολιτικός υπαίτιος της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στον πρωτογενή τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κουνά προκλητικά το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο.

Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο. Ως αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η αδιέξοδη πολιτική της.

Εχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται».

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