ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Πολιτική
17:28 - 21 Δεκ 2025

Φάμελλος: Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης», υπογραμμίζει με δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, την Κυριακή (21/12) 

Αναλυτικά αναφέρει το μήνυμά του:

«Αυτές τις μέρες δόθηκε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων, ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, που για κάποιους είναι ανάσα, ενώ για άλλους είναι η ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω.

Μακάρι βέβαια να ήταν και υψηλότεροι οι μισθοί…

Όμως ακόμα κι αυτό το δώρο δεν είναι για όλους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης.

Οπότε το ερώτημα είναι απλό:

Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης.

Για να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές.

Στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων.

Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο απολογισμός μιας δεκαετίας: Τι πιστώνουν και τι χρεώνουν οι πολίτες σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο απολογισμός μιας δεκαετίας: Τι πιστώνουν και τι χρεώνουν οι πολίτες σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου
Πολιτική

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ