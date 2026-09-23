Το debate για το «ελληνικό Επινέ» και… το ΠΑΣΟΚ

Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ γίνεται, απ’ ό,τι φαίνεται, με τέτοια ταχύτητα που οι «νέοι» δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν ούτε για τα στοιχειώδη. Ενίοτε, βέβαια, και οι παλαιοί… Τελευταίο «ατύχημα» οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη που μάλλον δεν είχε τον χρόνο να μελετήσει την κομματική γραμμή κι έφερε ανακατωσούρες.

Να μπουν στην άκρη «οι εγωισμοί, οι αυτονομίες και οι αυτοτέλειες» κάλεσε την Τρίτη (22/9) ο βουλευτής Κερκύρας, τασσόμενος υπέρ μίας ευρύτερης συνεννόησης μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης. Περίπου, δηλαδή, ό,τι πήγε να ψελλίσει ο Απόστολος Πάνας και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εκκλήσεις συνεργασίας Δραγασάκη και Σιακαντάρη.

Πριν λαλήσει ο αλέκτωρ, βέβαια, ο Αυλωνίτης επανεξέτασε, ρώτησε κι έμαθε τι πρέπει να λέει σε τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις, οπότε επανήλθε με μότο την «πολιτική αυτονομία» και τη «νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ» προς τις εκλογές.

Κι όσο στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν ταχύρρυθμα στους νεοεισαχθέντες μπας και γλυτώσουν άλλη κατραπακιά, στα κοινωνικά δίκτυα έχει ανοίξει debate για το «Επινέ αλά ελληνικά» που θέλει διακαώς ο Γιώργος Σιακαντάρης.

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και ΝεΑρ βλέπει ο εμπνευστής του «Μανιφέστου» στο νέο ελληνικό Επινέ, τους αυτούς θέλει και το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης. Κι εδώ μπαίνει στο «παιχνίδι» ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, Χριστόφορος Βερναρδάκης, για να μας θυμίσει τα βασικά.

Ότι δηλαδή το γνήσιο Επινέ του 1971 δεν προέκυψε επειδή δεν τους βγαίναν τα κουκιά, αλλά επί τη βάσει της φιλόδοξης πρότασης κοινωνικού μετασχηματισμού· ότι είχε σαφή – και μάλιστα πολύ αριστερή – ιδεολογική κατεύθυνση· ότι προετοίμασε, και δεν υλοποίησε αυτοστιγμεί, την ένωση· ότι ο Μιτεράν (πρώην πρωθυπουργός) δεν εμφανίστηκε στη γαλλική κωμόπολη ως ο Μεσσίας της Αριστεράς, κ.ά.