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Η κυβέρνηση θέλει να κόψει τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών
Πολιτική
23:22 - 27 Δεκ 2025

Η κυβέρνηση θέλει να κόψει τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος Κακλαμάνης αποκάλυψε σε τηλεοπτική του εμφάνιση πως σκοπεύει να προχωρήσει σε κόψιμο των live μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής.

Υποστήριξε πως κατά τη γνώμη του η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί σε σόου και δεν παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Βέβαια, αν κοπούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, θα περιοριστεί σημαντικά η πρόσβαση στην πληροφορία των όσων γίνονται στην αίθουσα και που τώρα οι πολίτες έχουν μέσω δελτίων ειδήσεων και social media, με reels κλπ.

Η πληροφορία θα φτάνει στους πολίτες μόνο μέσω των non paper των κομμάτων και των ρεπορτάζ των κοινοβουλευτικών συντακτών που θα έχουν πρόσβαση στις επιτροπές.

Προφανώς άλλο να βλέπεις κάτι με τα μάτια σου και άλλο να στο μεταφέρουν με λόγια.

{https://www.instagram.com/reel/DSyFn5PDAoI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Σίγουρα η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η επιτομή της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Είναι όμως αποκαλυπτική σε αρκετές περιπτώσεις.

Θεωρεί δηλαδή κανείς πως δεν είναι εξαιρετικές και παραγωγικές για την ουσία της υπόθεσης οι εξετάσεις μαρτύρων της Μιλένας Αποστολάκη; Μοιάζει η κυβέρνηση να θέλει να τις θυσιάσει, όμως, με πρόφαση τις κορόνες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/12/2025 - 09:15
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