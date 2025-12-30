ΣΥΡΙΖΑ: Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση, Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου

«Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι ‘μεροδούλι - μεροφάι' για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάει πολύ να προκαλεί, μ' αυτό τον ακραίο και απαράδεκτο τρόπο τους ανθρώπους που έκαναν Χριστούγεννα στο δρόμο, ο κύριος υπαίτιος για τα μεγάλα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, ενώ έχει προαποφασίσει το αποτέλεσμά του και ο κ. Μαρινάκης, βλέποντας ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν λειτουργεί, απειλεί με τα ‘προβλεπόμενα' και αφήνει υπονοούμενα για άγρια καταστολή».
«Αυτές είναι οι ‘λύσεις΄ της κυβέρνησης των ‘Φραπέδων' για τον αγροτικό κόσμο. Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.