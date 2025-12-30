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Φάμελλος από Πειραιά: Δεν γίνεται να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ και τα καρτέλ
Πολιτική
23:22 - 30 Δεκ 2025

Φάμελλος από Πειραιά: Δεν γίνεται να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ και τα καρτέλ 

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από την περιοδεία του στην αγορά του Πειραιά, ευχήθηκε καλή χρονιά με ειρήνη, υγεία και πρόοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της ακρίβειας. Τόνισε ότι πολίτες, επαγγελματίες και έμποροι πλήττονται από τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και το αυξημένο κόστος ζωής, με το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι να είναι έως και 30% ακριβότερο.

Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ευημερούν μόνο τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις και καρτέλ, ενώ η κοινωνία πιέζεται. Υπογράμμισε την ανάγκη για μια προοδευτική και δίκαιη Ελλάδα με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αξιοπρεπείς μισθούς και εισοδήματα για εργαζόμενους, συνταξιούχους και αγρότες.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αδικία απέναντι σε αγρότες και καταναλωτές, αναφερόμενος σε απώλειες εισοδήματος, επιδοτήσεις και κόστος διαβίωσης, και κατέληξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει μια τίμια, κοινωνικά δίκαιη και προοδευτική πορεία για τη χώρα.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την περιοδεία του στην αγορά του Πειραιά έχει ως εξής: «Μαζί με τις ευχές μας για μια καλή χρονιά, με ειρήνη πρώτα απ’ όλα, υγεία και πρόοδο για όλους τους πολίτες, θέλω να βάλω κι εγώ το δικό μου λιθαράκι, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην ανάγκη να υπάρξει αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και για το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι.

Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ.

Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί. Και αυτή είναι μόνο μια προοδευτική κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα πλουραλισμού στην οικονομία. Με μια υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, με αποκέντρωση, αλλά και με εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες που θα μπορούν να ζήσουν – να έχουν μισθούς που να μπορούν να ζήσουν- και όχι με φτωχούς εργαζόμενους.

Να πω κάτι και στον κ. Μητσοτάκη. Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη χρονιά, δεν μπορεί από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει και τους καταναλωτές.

Γιατί ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία, είναι να μην έχεις εισόδημα για έναν χρόνο στο σπίτι σου, επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και η πιο δύσκολη και μεγάλη αδικία, και η μεγαλύτερη βία, είναι να μην έχεις το απαραίτητο εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, για ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η Δίκαιη Ελλάδα και η Τίμια Ελλάδα.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους!»

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 23:22
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