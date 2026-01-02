Μπαράζ ανακοινώσεων Χατζηδάκη - ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες και τις «διαχρονικές» ευθύνες

Μια ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τον ποσό που δόθηκε στον πρωτογενή τομέα το 2025 αλλά και για τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, φτάνουν 45 χρόνια πίσω, ήταν αρκετή για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου με το ΠΑΣΟΚ και να ξεκινήσει ένα ατέλειωτο γαϊτανάκι ανακοινώσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με ανάρτηση του στο Facebook κάνει τον απολογισμό της χρονιάς για τον πρωτογενή τομέα και αναφέρεται στα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του 2025 στους αγρότες, ενώ τους ζητάει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Μάλιστα, σε σημείο της ανάρτησης του αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άραγε θα παραδεχθείτε επιτέλους τις ευθύνες σας; Μα προφανώς τις παραδεχόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη μάλιστα που τις παραδέχεται. Κανείς άλλος από όσους κυβέρνησαν τα τελευταία 45 χρόνια δεν παραδέχεται ευθύνες. Αν εξυπηρετεί ότι φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, το κλείνουμε και προχωράμε παρακάτω».

Άμεση ήταν η αντίδραση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που με ανακοίνωση του του Γραφείου Τύπου αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να αναζητά ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια και να αναλάβει τις δικές της, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες.

Χατζηδάκης: ΠΑΣΟΚ - Άγνοια και δημαγωγία

Μια δήλωση που δεν έμεινε για πολύ ώρα αναπάντητη αφού με ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης αναφέρει: «Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι συνδυασμός άγνοιας και δημαγωγίας. Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος. Ποσά που περισσεύουν, λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς. Το συνολικό ποσό όμως του 2025 (3,82 δις €) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024 (3,38 δις€) λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και «δεύτερου πυλώνα» της ΚΑΠ. Όλα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τώρα δράσεις για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμιά ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν. Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις».

ΠΑΣΟΚ: Σοφιστείες και γαλάζιες ακρίδες

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να δώσει εκ νέου την απάντηση του στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες» και προσθέτει: «Οι "λεβεντιές" της Νέας Δημοκρατίας και των "γαλάζιων ακρίδων" στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες από τον ελληνικό λαό».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας, που αποδόμησε σημείο-σημείο το "success story" της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα» και ότι «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του». «Προσπάθησε να εξαπατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε», προσθέτει.