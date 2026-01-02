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ΠΑΣΟΚ για Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας
Πολιτική
20:31 - 02 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ για Χατζηδάκη: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να αναζητά ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια και να αναλάβει τις δικές της, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την σημερινή (2/1) ανάρτηση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη αναφέρει: «Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να «βαφτίσει το ψάρι κρέας».

Παρουσίασε έναν πρωτογενή τομέα δήθεν ακμάζοντα την τελευταία επταετία, που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Δυστυχώς για τους αγρότες που υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Τα ποσά που εισέπραξαν οι παραγωγοί ως άμεσες ενισχύσεις για το γεωργικό τους εισόδημα είναι τα χαμηλότερα από κάθε άλλη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ.

Το 2025 είναι μάλιστα έτος στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΚΑΠ: το ΠΑΑ 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Και τα δύο χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε δράσεις και έργα που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες. Ειδικότερα, το ΠΑΑ 2014-2022, έως τις 31/12/2025, πραγματοποιεί τις τελικές του πληρωμές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν μη αγρότες: εργολάβους δημοσίων έργων, επενδύσεις αγροτουρισμού και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτές οι πληρωμές ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Ο κ. Χατζηδάκης μάς είπε ότι θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους και άλλα τόσα στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς. Παρέλειψε, όμως, να πει την αλήθεια: τα χρήματα αυτά δεν «περίσσεψαν» από την ΚΑΠ. Είναι πόροι που, επί επτά χρόνια, η ίδια η κυβέρνηση –κατά ομολογία του Πρωθυπουργού στη Βουλή– κατέβαλε σε μη δικαιούχους. Πάνω από 1 δισ. ευρώ χρημάτων των παραγωγών κατέληξαν σε λάθος χέρια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν για τη χώρα μας πάνω από 220 εκατ. ευρώ λόγω αδυναμίας κατανομής τους από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της «επιτυχίας» που επικαλείται.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου 2023 για άμεση αποκατάσταση ζημιών και αποζημιώσεις από τις καταστροφές DANIEL και ELIAS, δύο χρόνια μετά δίνονται ακόμη αποζημιώσεις – και μάλιστα παρουσιάζονται ως κυβερνητικό επίτευγμα. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν ακόμη πληγέντες που δεν έχουν αποζημιωθεί. Ενδεικτικό της κυβερνητικής αμέλειας αποτελεί το γεγονός ότι η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου εκδόθηκε στις 5/12/2025, ενώ η προκαταβολή (60%) πιστώθηκε μόλις στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Όσον αφορά, δε, τις αποζημιώσεις για την ευλογιά, τις οποίες η κυβέρνηση συγκαταλέγει στις «επιτυχίες» της, ας είμαστε ειλικρινείς: η πολιτική αντιμετώπισης των ζωονόσων που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων.

Θα είχε πράγματι ενδιαφέρον να μας πείτε, ένα προς ένα, ποια είναι τα 16 από τα 20 αιτήματα των αγροτών που, όπως ισχυρίζεστε, έχουν ικανοποιηθεί.

Αντί, λοιπόν, να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας. Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά και πιεστικά προβλήματα των αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις».

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