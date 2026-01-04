Τσίπρας: Η απαγωγή Μαδούρο συνιστά πρωτόγνωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Έντονη κριτική στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ως «πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου». Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι το 2026 ξεκινά με τη σκληρή επιβεβαίωση πως οι κανόνες της διεθνούς κοινότητας υποχωρούν μπροστά στο «δίκαιο του ισχυρού».

Στη δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για «επικίνδυνο προηγούμενο», τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές ανοίγουν τον δρόμο σε κάθε αναθεωρητική δύναμη που επιδιώκει να επιβάλλει τους στόχους της με όπλα και ισχύ. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για τον ρόλο της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς την «ανήμπορη» να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση διεθνών κρίσεων, εάν δεν διεκδικήσει στρατηγική αυτονομία και δεν υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο με ρεαλισμό και διπλωματία απέναντι στον «κυνισμό της ισχύος».

Ο πρώην πρωθυπουργός κλείνει με προβληματισμό για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». Αναρωτιέται τι θα σήμαινε για την Ελλάδα ή την Κύπρο εάν αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονταν εις βάρος τους, θέτοντας ζήτημα αρχών και υπευθυνότητας στη διεθνή σκηνή.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει:

«Το 2026 ξεκινάει με μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την σκληρή υπενθύμιση ότι έχει πια ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από το Δίκαιο του ισχυρού. Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της.

Άλλωστε, ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Έχει εξάλλου αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι η δημοκρατία – σε οποιαδήποτε χώρα δοκιμάζεται, όπως και στη Βενεζουέλα- δεν εξασφαλίζεται ούτε με στρατιωτικές επεμβάσεις ούτε με βομβαρδισμούς αλλά με τους αγώνες και τις κατακτήσεις των λαών. Μπροστά στις τελευταίες εξελίξεις η Ευρώπη μοιάζει πλέον ανήμπορη να διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο. Και δεν θα ανακτήσει την αξιοπιστία της όσο δε διεκδικεί την στρατηγική της αυτονομία υπερασπιζόμενη με ρεαλισμό και διπλωματία το διεθνές δίκαιο έναντι του κυνισμού της ισχύος.

Η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους «προστάτες».

Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μερα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…».