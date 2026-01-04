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ΠΑΣΟΚ: Διαρκής η υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας
Πολιτική
19:35 - 04 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ: Διαρκής η υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα για τους λόγους της πρωτοφανούς κατάρρευσης της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και να αναλάβει τις ευθύνες της αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Αναστάσιου Νικολαΐδη, Βουλευτή Δράμας και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών και του Νίκου Ηλιού, Γραμματέα Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τονίζει ότι: «Έχοντας παρέλθει ήδη σημαντικό χρονικό διάστημα από την πρωτοφανή κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και τον διεθνή διασυρμό που αυτή επέφερε, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του προβλήματος, ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ούτε κυρίως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας και του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει τη δημόσια και υπεύθυνη παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην απώλεια συχνοτήτων και στη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και την ανάληψη ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η σιωπή και η απουσία θεσμικών εξηγήσεων υπονομεύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη πολιτών, εργαζομένων και διεθνών φορέων.

Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο, για ακόμη μία φορά, το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει απαρχαιωμένος, ευάλωτος και ανεπαρκώς συντηρημένος. Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει επανειλημμένα επισημανθεί με σαφήνεια και ένταση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών.

Η άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τη διαρκή υποβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και να σταματήσει να παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα «κανονικότητας». Στον τομέα των Μεταφορών, η κατάσταση τα τελευταία επτά χρόνια έχει επιδεινωθεί δραματικά και η μόνη προϋπόθεση για τη βελτίωσή της είναι, κατ’ αρχάς, η ειλικρινής αναγνώριση της αποτυχίας.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, συγχαίρουμε τους εργαζόμενους για τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που επέδειξαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους, ζητώντας την άμεση υλοποίηση όλων των αιτημάτων που σχετίζονται με την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας».

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