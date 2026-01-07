Ουκρανία, Γροιλανδία, Βενεζουέλα: Οι επιλογές Μητσοτάκη στα ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα

Το 2026 ξεκίνησε με έντονα γεωπολιτικά «πυροτεχνήματα», καθώς οι πρωτοβουλίες και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο ανοιχτά μέτωπα και αμφισβητήσεις θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η ελληνική διπλωματία καλείται να κινηθεί με προσοχή, ισορροπώντας ανάμεσα στη συμμαχική συνοχή, την υπεράσπιση της κυριαρχίας και την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω αποσταθεροποίησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να χαράξει μια γραμμή στήριξης του διεθνούς πλαισίου ασφάλειας, χωρίς όμως άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.

Ουκρανία: Στήριξη χωρίς στρατιωτική εμπλοκή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Τρίτη (6/1) στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων, όπου υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια στιγμή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενη ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη εντός της Ουκρανίας.

Η στάση αυτή εντάσσεται σε μια ήδη διατυπωμένη πολιτική, καθώς στις αρχές Δεκεμβρίου η Αθήνα είχε ανακοινώσει συνεισφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας για την Ουκρανία (Prioritized Ukraine’s List of Requirements). Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν αποκλείει τη συνδρομή της χώρας με άλλους τρόπους, εκτός ουκρανικού εδάφους, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της παροχής φυσικού αερίου από το FSRU της Αλεξανδρούπολης και τον Κάθετο Διάδρομο. Επανέλαβε, τέλος, ότι η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας δεν μπορεί να νομιμοποιείται και ότι η Ουκρανία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Γροιλανδία: Συμμαχική συνοχή και σεβασμός της κυριαρχίας

Σε ένα ακόμη ευαίσθητο γεωπολιτικό ζήτημα, αυτό της Γροιλανδίας, η Ελλάδα στήριξε αν και δεν συνυπέγραψε την κοινή δήλωση στήριξης που υπέγραψαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες, με την οποία απορρίπτονται οι απειλές των ΗΠΑ για την περιοχή. Στην ανακοίνωση, που φέρει τις υπογραφές ηγετών όπως ο Πρόεδρος της Γαλλίας και οι πρωθυπουργοί της Δανίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, επισημαίνεται ότι η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη και τη διεθνή σταθερότητα.

Η δήλωση τονίζει ότι το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει την Αρκτική ως περιοχή στρατηγικής σημασίας και ότι η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά, με σεβασμό στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και ότι μόνο η Δανία και η ίδια η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα λήψης αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε:

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε προσηλωμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, στον διάλογο και στις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας.»

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2008588852961984771}

Βενεζουέλα: Κριτική, αντιδράσεις και διπλωματική γραμμή

Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα, και ειδικότερα η δήλωσή του ότι «δεν είναι η ώρα» να κριθεί η νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης και της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι απομακρύνεται από το Διεθνές Δίκαιο, αποδυναμώνοντας τη θέση της χώρας έναντι της Τουρκίας και στο Κυπριακό, ενώ αιχμές άφησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αναλυτικότερα στη δήλωση του ο κ. Σαμαράς αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση.

Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και καλεί όλα τα μέρη σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Τόνισε τον πλήρη σεβασμό στον Χάρτη του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την ανάγκη προστασίας των αμάχων.

Η Ελλάδα επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να γίνεται μέσω συνεργασίας και εντός του διεθνούς πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό για ειρηνική λύση της κρίσης.