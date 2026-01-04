Σαμαράς για Βενεζουέλα: Ο Κ. Μητσοτάκης να σέβεται ότι το Διεθνές Δίκαιο δε λειτουργεί επιλεκτικά

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε αιχμηρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις του για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε μπορούν να επικαλούνται «όποτε και όπως μας βολεύει», επισημαίνοντας ότι η επίκλησή τους οφείλει να είναι σταθερή και συνεπής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Μητσοτάκης «οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται» αυτή τη θεμελιώδη αρχή.

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα με τα εθνικά θέματα, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα στην Κύπρο, αλλά και οι διαρκείς απειλές που, όπως είπε, στρέφονται κατά των ελληνικών νησιών, της Θράκης και της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αποτελούν καθημερινή υπενθύμιση της σημασίας της συνεπούς στάσης στο πεδίο του Διεθνούς Δικαίου.

Αναλυτικότερα στη δήλωση του ο κ. Σαμαράς αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση.

Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».