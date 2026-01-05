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Ελλάδα στον ΟΗΕ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση στη Βενεζουέλα και μήνυμα υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης
Ειδήσεις
20:48 - 05 Ιαν 2026

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση στη Βενεζουέλα και μήνυμα υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα, μέσω του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ Ιωάννη Σταματέκου, δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης. Τονίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Χάρτη του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αμάχων.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να γίνεται μέσω συνεργασίας και εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα μέσα για ειρηνική μετάβαση και επίλυση της κρίσης.

Η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη νομιμοποίηση του Νικολά Μαδούρο, ούτε τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιουλίου 2024, και εκφράζει τη στήριξή της στον λαό της Βενεζουέλας για ένα δημοκρατικό μέλλον. Τέλος, διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε περιφερειακή ή διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει σε ειρηνική και διαπραγματευμένη λύση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Ολόκληρη η δήλωση του κ Σταματέκου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση ή να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά. Υπενθυμίζουμε επίσης την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, ιδίως σε περιόδους αυξημένων εντάσεων.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα εργαλεία για μια ειρηνική μετάβαση και μια βιώσιμη επίλυση της κρίσης. Συντασσόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα στην ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστικό διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Nicolas Maduro – ενός μη νομιμοποιημένου προέδρου – στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και πάντα υποστήριζε πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα.

Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η φωνή του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να ακουστεί και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και συμπεριληπτικών πολιτικών διαδικασιών. Σε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ειρηνική μετάβαση που θα προκύψει από διαπραγμάτευση και η οποία θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο.

Σας ευχαριστώ».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 20:50
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