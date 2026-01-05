Το Μαξίμου πρέπει να κάνει «copy paste» τη δήλωση Στουμπ για τη Βενεζουέλα

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως για τη φράση «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα» της αμερικανικής επιχείρησης σε ξένο έδαφος.

Στα social media έγινε η γνωστή μάχη των «γνωστών αγνώστων» και για μία ακόμη φορά χάθηκε η ουσία πίσω από την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Εμείς από τη μεριά μας ξεχωρίζουμε τη δήλωση του Φινλανδού Πρωθυπουργού, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος ασφαλώς δεν είναι... μαδουρικός, αλλά κράτησε τα προσχήματα.

«Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο είναι εδώ και καιρό παράνομο. Οι εκλογές του 2024 ήταν κατάφωρα άδικες. Η χώρα μας το έχει δηλώσει αυτό και στο παρελθόν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο. Η διαφύλαξη αυτής της αρχής αποτελεί ζωτικό συμφέρον για την πατρίδα μας. Είναι ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να στηριχθεί η μετάβαση σε μια δημοκρατική κυβέρνηση. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

Ζηλέψαμε είναι η αλήθεια τη συγκεκριμένη δήλωση και δεν θα ήταν κακό ο πρωθυπουργός να το ξανασκεφτεί και να ανασκευάσει

Δεν είμαστε βέβαια και πολύ αισιόδοξοι, καθώς οι Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης, έσπευσαν να υιοθετήσουν πλήρως την επιχειρηματολογία του Ντόναλντ Τραμπ και τώρα τελευταία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φαν των παρεμβάσεων που κάνουν οι προερχόμενοι από το ΛΑΟΣ υπουργοί της κυβέρνησης.