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Και τι θα γίνει με τη διεθνή νομιμότητα όταν ο Τραμπ ασχοληθεί με τα δικά μας;
Ανεμοδείκτης
13:16 - 05 Ιαν 2026

Και τι θα γίνει με τη διεθνή νομιμότητα όταν ο Τραμπ ασχοληθεί με τα δικά μας;

Άγγελος Κωβαίος
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Οσο τα ελληνικά κόμματα επιμένουν στην αντιπαράθεση για την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην χλιαρή αναφορά του στην τήρηση της διεθνούς νομιμότητας κατά την αμερικανική επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, φαίνεται ότι παραβλέπουν την ουσία στην όλη υπόθεση.

Είναι μάλλον απλό να δει κανείς ότι η συγκεκριμένη αναφορά του Πρωθυπουργού θα μπορούσε απλώς να απουσιάζει. Το μήνυμα θα ήταν εξίσου σαφές. Ο Μαδούρο ήταν ένας δικτάτορας και οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν με διαφόρους τρόπους στην περιοχή εδώ και πολλές δεκαετίες, αν θέλει κανείς να είναι ρεαλιστής.

Το θέμα όμως για εμάς είναι τι θα μπορούσε να συμβεί αν (ή όταν) σε ανάλογο πνεύμα ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει να φέρει στο ίδιο τραπέζι, π.χ., την Ελλάδα και την Τουρκία και να τις παροτρύνει για τον τερματισμό των μεταξύ τους διαφορών, δίχως και να πολυεξεταστεί η διεθνής νομιμότητα. Τότε μάλλον θα την επικαλούμαστε…

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