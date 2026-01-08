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ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτηθεί μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική
13:33 - 08 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτηθεί μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
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Στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιανός, επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει και ο Σωκράτης Φάμελλος στην Ολομέλεια ότι το κόμμα τάσσεται υπέρ της συγκρότησης ενός μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής.  

Όπως εξήγησε ο κ. Καλαματιανός, το Εθνικό αυτό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπό την ευθύνη της Βουλής και όχι της εκάστοτε κυβέρνησης. Μέλη του θα είναι, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων και επιστήμονες που θα καταθέτουν εμπεριστατωμένες προτάσεις για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Όπως τονίζουν στελέχη της Κουμουνδούρου, τα σχετικά με τον πρωτογενή τομέα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και δεν θα πρέπει να προσπεραστούν με μια επιτροπή τετράμηνης διάρκειας που θα συγκροτηθεί «για τα μάτια του κόσμου». Βρίσκουν, δε, πως η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τη σύσταση ειδικής διακομματικής επιτροπής, διάρκειας 4 μόλις μηνών, είναι προσχηματική και υποκριτική και σημειώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

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