Ανδρουλάκης: Για μας, ο α λα καρτ σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελεί πολιτική επιλογή

«Κάθε δημοκρατία, κάθε κράτος δικαίου οφείλει να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί την ελευθερία και τα κυριαρχικά του δικαιώματα απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή, αξιοποιώντας την πρόοδο της τεχνολογίας αλλά πολύ περισσότερο επενδύοντας στον άνθρωπο, στους ανθρώπινους πόρους», σχολίασε κατά την έναρξη της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το επίμαχο νομοσχέδιο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Πολύ φοβάμαι ότι ο σημερινός «χάρτης μετάβασης» των Ενόπλων Δυνάμεων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το δαιδαλώδες νομοθέτημα οδηγεί σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο. Έρχονται σήμερα να ανατρέψουν όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιχειρούν να υποβαθμίσουν έναν ιστορικό θεσμό των Μονίμων Υπαξιωματικών. Καταργούν μια παράδοση 150 ετών, στερούν από τους αποφοίτους των σχολών ΑΣΣΥ τη δυνατότητα εξέλιξης σε Αξιωματικούς. Και δημιουργείτε, εν γνώσει σας κ. Υπουργέ, στελέχη δύο ταχυτήτων χωρίς καμία προοπτική, την ώρα μάλιστα που θα έπρεπε να επενδύουμε σε κίνητρα για να μπουν νέοι στο στράτευμα.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επικαλείται διαρκώς την «υπαρξιακή απειλή» ως δαμόκλειο σπάθη, για να δικαιολογήσει την πλήρη απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας. Είδαμε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα με ελλιπή πρόσβαση της Βουλής στις συμβάσεις. Και τώρα, θεσμοθετούν υπερεξουσίες στον εκάστοτε Υπουργό. Είναι αδιανόητο ο Υπουργός να καθορίζει τον αριθμό των οργανικών θέσεων και την κατανομή τους ανά βαθμό με αποφάσεις που δεν θα δημοσιεύονται καν στο ΦΕΚ», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, όσον αφορά το ίδιο ζήτημα πρόσθεσε ότι «η προβολή αληθινής εθνικής ισχύος κρύβεται στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: στην ηθική και μισθολογική ανταμοιβή όσων επέλεξαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα».

Βενεζουέλα: Καμία δημοκρατία δεν γεννιέται από την καταπάτηση της κυριαρχίας ενός κράτους

Την ίδια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καταδικάζοντας τις ενέργειες και Τραμπ και σχολιάζοντας ότι όλα γίνονται για την πρόσβαση των ΗΠΑ στον ορυκτό πλούτο της χώρας.

«Αυτό που έγινε αποτελεί ξεκάθαρα μία ωμή επίδειξη ισχύος. Μια παράνομη πράξη που παρακάμπτει κάθε διεθνή κανόνα και στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα: ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει μόνο όταν δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα των ισχυρών. Καμία δημοκρατία δεν γεννιέται από την καταπάτηση της κυριαρχίας ενός κράτους.

Για εμάς, όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, όταν εξορίζονται ή βασανίζονται άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, η καταδίκη είναι καθαρή και ολιστική. Δεν έχουμε ιδεοληψίες, ούτε υπηρετούμε συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που όταν κάποιοι βασανίζουν αλλά είναι φίλα προσκείμενοι στους Αμερικάνους δεν τους καταδικάζουμε, αλλά όταν συγκρούονται με τα συμφέροντα των Αμερικάνων τους καταδικάζουμε. Α λα καρτ σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου δεν είναι για εμάς πολιτική επιλογή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κατ' επέκταση, άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για την επίμαχη δήλωσή του το Σάββατο:

«Είπε ότι «δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα». Η ντροπιαστική αυτή φράση του κ. Μητσοτάκη αποδυναμώνει το διαχρονικό θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας. Είναι μια επικίνδυνη φράση που αποκαλύπτει την επικίνδυνη ελαφρότητά του. Για άλλη μια φορά αποδειχτήκατε κατώτεροι των περιστάσεων σε κρίσιμα ζητήματα.Ποιος έχει τελικά δίκιο σε αυτό το «τσίρκο» που λέγεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Ο βουλευτής και καθηγητής Άγγελος Συρίγος που δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε πλήρη εικόνα, όταν έκανε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις; Ή έχει δίκιο η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορίδης, ή ο κ. Μαρινάκης που έδιναν συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό για τη στάση του; Ποιος έχει δίκιο;», σχολίασε δεικτικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Κριτική στην κυβέρνηση για αναξιοπιστία όσον αφορά το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση.

«Πέρασαν, όμως, αρκετές ημέρες και δεν υπήρξε καμία επίσημη, αξιόπιστη ενημέρωση. Θα μας πείτε κάτι για αυτό ως κυβέρνηση; Καμία ανάληψη ευθύνης από την πολιτική ηγεσία; Καμία παραίτηση; Λες και αναλάβατε την ευθύνη της χώρα χθες και όχι επτά ολόκληρα χρόνια.

Το φιάσκο αυτό συνιστά απόδειξη της απαράδεκτης απουσίας σύγχρονων υποδομών κρίσιμης σημασίας. Οι εργαζόμενοι τα λένε εδώ και χρόνια. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προειδοποιούν. Οι εκθέσεις υπάρχουν. Μιλάμε για συστηματική εγκατάλειψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Η ασφάλεια των μεταφορών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης κρατική υποχρέωση. Και όταν αυτή η υποχρέωση παραβιάζεται, δεν απειλείται μόνο η αξιοπιστία της χώρας – απειλούνται και ανθρώπινες ζωές».

Οι αγρότες δε σας εμπιστεύονται

«Κλείνω με το ζήτημα του αγροτικού. Ένα ζήτημα που ταλανίζει τώρα και εβδομάδες τη χώρα. «Είστε με τους κλειστούς δρόμους ή με τους ανοικτούς δρόμους;» είναι το κεντρικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Σας απαντάμε ευθαρσώς: με τους ανοικτούς δρόμους και τα ζωντανά χωριά, τη ζωντανή ύπαιθρο, με ανθρώπους, με νέους, που παράγουν. Μια κανονική χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα. Και όχι μία χώρα, που το μέλλον είναι δύο αστικά κέντρα χωρίς πρωτογενή τομέα, χωρίς παραγωγή, με χωριά-φαντάσματα. Μια έρημη ύπαιθρος.

Γι’ αυτά έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό, σοβαρό; Σας λέμε τώρα και εβδομάδες «κάντε πραγματικό διάλογο». Δεν σας εμπιστεύονται οι αγρότες. Σας κάνει εντύπωση; Όταν βάλατε πλάτη να γίνει ένα τεράστιο ριφιφί στα χρήματα των αγροτών, στις βασικές ενισχύσεις, είναι εύκολο κανείς να σας εμπιστευτεί; Προφανέστατα, όχι. Τα ακούσαμε. Δεν τα φανταζόμαστε. Τα άκουσε όλος ο ελληνικός λαός. Γενικοί γραμματείς, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συνομιλούν με αυτούς που έβαλαν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των αγροτών.

Στην ενέργεια, σας μιλάμε εδώ και χρόνια για ενεργειακές κοινότητες, φθηνό κόστος παραγωγής. Και εσείς δίνετε τις ΑΠΕ στην ολιγαρχία και το κόστος στον παραγωγό. Πώς θα αντέξουν;

Και πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα, υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ΟΠΕΚΕΠΕ, αναπτυξιακός οργανισμός, που μεταφέρεται σε μία αρχή που ελέγχει και μαζεύει φόρους; Υπάρχει πουθενά αλλού; Εμείς θέλουμε διαφάνεια, σύγχρονα μέσα αξιολόγησης για το πού πάνε οι βασικές ενισχύσεις. Ο κ. Βορίδης δεν έλεγε ότι έχει ευθύνη ο κ. Πιτσιλής και η Αρχή του, γιατί δεν έλεγχαν τα συμβόλαια; Εμείς το λέγαμε; Τι έγινε ξαφνικά; Τα ξεχάσατε όλα αυτά; Από τη μία, είναι αξιόπιστη διαδικασία, αλλά, από την άλλη, είναι αναξιόπιστη για να αφαιρέσετε τις ευθύνες από τον Βορίδη; Μα, πού απευθύνεστε; Ποιους κοροϊδεύετε; 11 εκατομμύρια Έλληνες;

Εμείς λέμε ότι τα πράγματα έχουν πάρει μία πολύ άσχημη τροπή. Το 2025 αποδείχθηκε χρονιά–ορόσημο, όχι για πρόοδο, αλλά για τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες σας στον πρωτογενή τομέα. Οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι. Το ξέρετε; Οι δικαιούχοι του 2022 αναμένουν ακόμη τις τελικές τους πληρωμές. Οι βιοκαλλιεργητές καταστρέφονται, βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που εσείς δημιουργήσατε. Στην κτηνοτροφία, μισό εκατομμύριο ζώα χάθηκαν, γιατί έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γέμισε ευλογιά όλη η χώρα. Για αυτά θα πείτε κάτι;

Ο ΕΛΓΑ: Ποιος εκσυγχρονισμός; Δεν προχωράτε σε καμία ουσιαστική αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν ένα χρονοδιάγραμμα, μη γνωρίζοντας τι από αυτά που καταστρέφουν το βιός τους, αποζημιώνεται και πότε;

Αγροτικό ρεύμα: 8,5 λεπτά λέτε ότι είναι η λύση που προτείνατε. Και σας ρωτώ: πόσο είναι το κόστος της κιλοβατώρας που πληρώνουν οι παραγωγοί σε άλλες χώρες στην Ευρώπη; Πείτε το στον ελληνικό λαό. Για να καταλάβουν οι πολίτες, τελικά, θέλετε λύση ή θέλετε σύγκρουση; Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως και εδώ επενδύετε στο διαίρει και βασίλευε, στον κοινωνικό αυτοματισμό;

Θέλετε λύσεις; Πείτε, λοιπόν, πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα και, μάλιστα, σε χώρες που έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες, με αποτέλεσμα να είναι θωρακισμένη η παραγωγή τους, και πόσο προτείνετε εσείς σε μία χώρα με ελάχιστες ενεργειακές κοινότητες. Μία χώρα όπου με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας τις ΑΠΕ τις πήραν οι ολιγάρχες. Που οι παραγωγοί, αντί να είναι και παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, είναι μόνο καταναλωτές και σε ομηρία των ισχυρών ολιγοπωλίων.

Εμείς έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη, κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση:

– 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους

-Το πάγιο να μειωθεί στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης

-Στις οφειλές τους, 120 δόσεις, για να ανασάνουν.

Γιατί δεν τα προτείνετε, λοιπόν, για να πάψουμε να έχουμε μπλόκα και ταλαιπωρία; Αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα και να μην έχουν οι πολίτες ταλαιπωρία.

Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχετε καμία διάθεση. Και θα σας φέρω ένα ακόμη παράδειγμα. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου.

Εξαγγείλατε επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από το 2026 στην αντλία. Σωστά υπογραμμίζετε, κύριε Οικονόμου. Πάμε, λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τόσες φορές τροπολογία για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, και είπατε: «όχι γιατί θα ευνοήσουμε το λαθρεμπόριο». Τώρα τι έγινε ξαφνικά; Αλλάξατε άποψη; Αν, λοιπόν, το εφαρμόζατε όταν το φωνάζαμε εδώ και τρία χρόνια και δεν λαϊκίζατε με τα περί λαθρεμπορίου, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για χιλιάδες αγρότες; Να, λοιπόν, η υποκρισία σας, κύριε Οικονόμου και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Εμείς, λοιπόν, έχουμε χρέος να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να έχουμε και ανοικτούς δρόμους και ζωντανά χωριά και μεγάλη και ισχυρή παραγωγή και εξωστρέφεια της χώρας. Αφήστε, λοιπόν, τα ψευτοδιλήμματα: Ή δίνετε λύσεις ή είστε απολύτως υπεύθυνοι για την καταστροφή και την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και αυτό είναι το χρέος σας».