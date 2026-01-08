ΑΑΔΕ - Ανασκόπηση 2025: Υπέρβαση του στόχου εσόδων πάνω από €2 δισ.

Η ΑΑΔΕ αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση (8/1) στα σημαντικότερα έργα και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του περσινού έτους.

Πιο συγκεκριμένα,

Σε τρεις βασικούς άξονες κινήθηκαν οι δράσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το 2025. Συγκεκριμένα, αφορούσαν:

Την είσπραξη εσόδων και την επίτευξη των στόχων

Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης

Τη μείωση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Η ένταση της ψηφιοποίησης, οι συντονισμένες προσπάθειες καταπολέμησης φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, η χρήση νέων τεχνολογιών και η διαρκής βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας της αρχής, είχαν ως αποτέλεσμα, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η ΑΑΔΕ να υπερβεί τον στόχο των εσόδων. Παράλληλα, η σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ, κατά σχεδόν 20 εκατοστιαίες μονάδες από το 2017, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της Αρχής στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

«Το 2025 ήταν χρονιά ενίσχυσης του αποτυπώματός μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες μας. Με τη νέα πύλη επικοινωνίας my1521, την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών μας, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών μέσων και διαδικασιών, η υλοποίηση της ΑΑΔΕ της επόμενης γενιάς συνεχίστηκε και την περυσινή χρονιά, παράλληλα με την προετοιμασία των υπηρεσιών της Αρχής για την ενσωμάτωση - από 1η Ιανουαρίου 2026 - του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Συνεχίζουμε τo έργο μας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Έσοδα – επιστροφές

Υπέρβαση του στόχου εσόδων πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου 71,6 δις €, ως αποτέλεσμα βελτίωσης της εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Σημαντική μείωση του φορολογικού κενού στον ΦΠΑ στο 11,4% για το 2023, και πρόβλεψη κενού ΦΠΑ 9% για το 2024, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 11/12/2025. Νέο ρεκόρ επιστροφών φόρων. Επιστράφηκαν 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καθ’ υπέρβαση του ετήσιου στόχου των 7,5 δις € σε ποσοστό άνω του 12%, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης – Ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων

my1521- Η Νέα Πύλη Επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων 1521 έχει μέχρι σήμερα δεχθεί και εξυπηρετήσει πάνω από 305.000 κλήσεις, περιορίζοντας κατά το τελευταίο τρίμηνο το μέσο χρόνο αναμονής κλήσης για τους φορολογούμενους στα 16 δευτερόλεπτα. Εξυπηρετήθηκαν 2.410.232 αιτήματα, που υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματάμου. Τα εκκρεμή αιτήματα μειώθηκαν κατά 54% σε σχέση με το τέλος 2024 και περιορίστηκαν στο 2,5% του συνόλου των υποβληθέντων αιτημάτων, έναντι 6,11% στο τέλος του 2024. End to end μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων για αλλαγή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ. Από την έναρξη της εφαρμογής481 συναλλαγές ολοκληρώθηκαν ψηφιακά. Επέκταση του myAADEapp σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες από το κινητό. Μέχρι σήμερα 771.000 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή εκ των οποίων 221.000 στο 2025. myDATAapp: Η δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ, για την έκδοση παραστατικών και δελτίων αποστολής, αλλά και την παρακολούθηση των εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, μέσω φορητών συσκευών. Μέχρι σήμερα πάνω από 165.000 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Άνοιγμα των δηλώσεων νωρίτερα από ποτέ και νέα ρεκόρ υποβολής δηλώσεων. Ειδικότερα, οι δηλώσεις εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων άνοιξαν στις 14/3/2025 και 17/3/2025 αντίστοιχα. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6,7 εκ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αντιστοιχούν σε πάνω από 8,9 εκ. φυσικά πρόσωπα και 362.682 δηλώσεις νομικών προσώπων. Συνολικά, πάνω από 7 εκ. δηλώσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το 2025. Ψηφιακή υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων ΦΕΦΠ αποβιωσάντων. 720 δηλώσεις υποβλήθηκαν με τη νέα διαδικασία. Ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασίας εξαγωγής για 21.630 μικροαποστολές αξίας έως 1.000€. Ψηφιακή αυτοματοποιημένη απόδοση ΑΦΜ σε 42.000 ανηλίκους, αυξάνοντας το συνολικό πλήθος των ανηλίκων που έχουν λάβει ΑΦΜ αυτόματα σε 1,17 εκατομμύρια. Προεκκαθάριση 1,3 εκατομμυρίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος για 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους και αυτοματοποιημένη υποβολή 739.576 δηλώσεων για 835.766 φυσικά πρόσωπα. Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου Φορολογουμένων για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Κατά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 061 αυτοματοποιημένες μεταβολές για 32.787 ΑΦΜ. myPROPERTY: Εντός του 2025 υποβλήθηκαν ψηφιακά 635.065 δηλώσεις για όλες τις κατηγορίες και εισπράχτηκαν πάνω από 760εκ. €. Νέος τρόπος υποβολής στοιχείων εργολάβων ή υπεργολάβων τεχνικών έργων άνω των 6.000€. Εντός του 2025, με τη νέα διαδικασία υποβλήθηκαν ψηφιακά 99.580 δηλώσεις στοιχείων των εργολάβων/υπεργολάβων. Ψηφιακή υποβολή δηλώσεων καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Για το φορολογικό έτος 2024 (δηλώσεις 2025) υποβλήθηκαν ψηφιακά 7.330 δηλώσεις. Ψηφιακή end-to-end υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Από τότε που άνοιξε η εφαρμογή, το 54% των αιτήσεων ολοκληρώθηκε ψηφιακά end-to-end.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου