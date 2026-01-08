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HSBC: Υποβάθμιση Ελλάδας σε underweight μετά το ράλι του 2025
Οικονομία
18:10 - 08 Ιαν 2026

HSBC: Υποβάθμιση Ελλάδας σε underweight μετά το ράλι του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η HSBC προχωρά σε υποβάθμιση της Ελλάδας σε underweight από neutral στο πλαίσιο της έκθεσης GEMs Equity 2026 Outlook, σημειώνοντας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πλέον εξαντλήσει τη θετική του δυναμική μετά την εντυπωσιακή άνοδο του 2025 και εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων τεχνικών και θεσμικών κινδύνων.

Σύμφωνα με τον οίκο, πρόκειται για καθαρά επενδυτική απόφαση, βασισμένη στον συνδυασμό αποτιμήσεων, τοποθετήσεων και, κυρίως, των τεχνικών συνεπειών από τους διεθνείς δείκτες. Το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά το ράλι του 2025, κινείται πλέον σε φάση όπου οι κίνδυνοι δεν είναι μακροοικονομικοί αλλά θεσμικοί και ροών κεφαλαίων.

Οι λόγοι της υποβάθμισης

Οι ελληνικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο περίπου 75% το 2025, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως. Η HSBC επισημαίνει ότι αυτή η άνοδος έχει ήδη προεξοφλήσει τις βασικές θετικές εξελίξεις:

  • Δημοσιονομική εξυγίανση
  • Βελτίωση πιστοληπτικής εικόνας
  • Σταθεροποίηση τραπεζικού συστήματος
  • Επαναφορά μερισμάτων

Σύμφωνα με τον οίκο, το περιθώριο περαιτέρω υπεραπόδοσης περιορίζεται, καθώς η αγορά έχει περάσει από τη φάση επαναξιολόγησης στην ωρίμανση.

Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η αλλαγή κατηγορίας της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τον FTSE Russell, με εφαρμογή από το φθινόπωρο του 2026. Η HSBC προειδοποιεί ότι αυτή η μετάβαση μπορεί να προκαλέσει παθητικές εκροές κεφαλαίων ύψους έως και 400 εκατ. δολαρίων, καθώς μόνο 8 από τις 30 ελληνικές μετοχές που συμμετέχουν σήμερα στον δείκτη FTSE Emerging Markets θα παραμείνουν στον δείκτη αναπτυγμένων αγορών. Οι υπόλοιπες θα μετακινηθούν σε δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης, με μειωμένη προβολή.

Παράλληλα, η πιθανή αναβάθμιση της MSCI το 2026 εγείρει πρόσθετους κινδύνους, καθώς οι δείκτες MSCI αποτελούν σημείο αναφοράς για τα περισσότερα ενεργά κεφάλαια αναδυόμενων αγορών. Μηχανικές μειώσεις θέσεων σε ποσοστό 10%-20% των GEMs funds ενδέχεται να μειώσουν περαιτέρω την επενδυτική βάση της Ελλάδας, αφήνοντας τη χώρα σε μια ενδιάμεση ζώνη, χωρίς επαρκές ενδιαφέρον ούτε από EM ούτε από DM επενδυτές.

Τοποθετήσεις και ροές κεφαλαίων

Σήμερα, περίπου 60% των funds αναδυόμενων αγορών έχουν έκθεση στην Ελλάδα, ενώ μόλις 7% των global funds επενδύει στη χώρα. Η αναλογία αυτή υποδηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ήδη κορεσμένη ως προς τις αναδυόμενες αγορές και σχεδόν αόρατη για τα μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια αναπτυγμένων αγορών. Η αλλαγή κατηγορίας ενδέχεται να οδηγήσει σε εκροές και να μειώσει την επενδυτική προβολή της χώρας.

Οι ελληνικές τράπεζες: Οι αποτιμήσεις έχουν ωριμάσει

Η HSBC δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τραπεζικό κλάδο, αναγνωρίζοντας τα ισχυρά θεμελιώδη αλλά επισημαίνοντας ότι οι αποτιμήσεις έχουν πλέον ωριμάσει.

Θετικά στοιχεία τραπεζικού κλάδου:

  • Καθαρότεροι ισολογισμοί
  • Βελτιωμένη κερδοφορία
  • Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση
  • Στήριξη από RRF projects
  • Βελτιωμένη μερισματική πολιτική: payout ratio 50% το 2026, μερισματική απόδοση ~5,3%

Προκλήσεις και περιορισμοί:

  • Αποτιμήσεις κοντά στα επίπεδα των ανεπτυγμένων αγορών μετά από 78% άνοδο το 2025
  • Οι περισσότεροι θετικοί καταλύτες (μερίσματα, αναβαθμίσεις, μικρής κλίμακας εξαγορές) έχουν ήδη ενσωματωθεί
  • Η τοποθέτηση των GEMs funds στον κλάδο είναι βαριά, περιορίζοντας νέες εισροές

Η υποβάθμιση της Ελλάδας σε underweight δεν αμφισβητεί την οικονομική πρόοδο της χώρας, αλλά αποτελεί επενδυτική αξιολόγηση timing και flows. Μετά από το εξαιρετικό ράλι του 2025, η HSBC εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος εξισορρόπησης, με αυξημένους τεχνικούς και θεσμικούς κινδύνους και περιορισμένο ανοδικό περιθώριο σε σύγκριση με άλλες αναδυόμενες αγορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 20:25
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