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Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακάουτ: Έκθετη η ΥΠΑ για τον διασυρμό της χώρας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:47 - 05 Ιαν 2026

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακάουτ: Έκθετη η ΥΠΑ για τον διασυρμό της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με ανακοίνωση της καταγγέλλει τη Διοίκηση της ΥΠΑ για αντιφατικές και μη σοβαρές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι εκτίθεται και δείχνει πανικό.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στα δελτία τύπου της ΥΠΑ δεν αναγνωρίστηκε η υπεράνθρωπη προσπάθεια των ελεγκτών, οι οποίοι διαχειρίστηκαν μια πρωτοφανή κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την ασφαλή προσγείωση όλων των πτήσεων κάτω από δύσκολες συνθήκες και με προβληματικά συστήματα, χωρίς καμία στήριξη από τη Διοίκηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ: «Μετά από μια ημέρα και δύο δελτία τύπου της Υ.Π.Α., όπου το δεύτερο αναιρεί το πρώτο, ακόμα δεν έχουμε μάθει γιατί συνέβη η ολική απώλεια στις συχνότητες του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. και ακόμα πιο ανησυχητικά πώς αποκαταστάθηκε. Από τις θεωρίες περί «επίμονης», «μαζικής παρεμβολής» με μεγάλη «γεωγραφική έκταση» φτάσαμε στο «τεχνικό πρόβλημα», εντοπισμένο σε ένα σημείο. Ακούσαμε δηλώσεις μέχρι και ότι «τρελάθηκε το σύστημα».

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. με τέτοιες αντιφατικές ανακοινώσεις που στερούνται σοβαρότητας, για ακόμη μία φορά εκτίθεται και δείχνει τη γύμνια της και την κατάσταση πανικού στην οποία βρίσκεται.

Σε κανένα από τα δελτία τύπου δεν έγινε η παραμικρή αναφορά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια τα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και για το ότι κατάφεραν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο και να φροντίσουν ώστε όλες οι πτήσεις να προσγειωθούν ασφαλώς, εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες συνθήκες και εκτεθειμένοι σε αστοχίες των ξεπερασμένων συστημάτων χωρίς καμία υποστήριξη από την Διοίκηση.

Η μη εκτίμηση στους εργαζομένους, καταδεικνύει την άκρατη αλαζονεία της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που δεν είχε την ελάχιστη αξιοπρέπεια να σταθεί σε αυτούς που εγγυήθηκαν την ασφάλεια των πτήσεων, την ίδια στιγμή που η υπηρεσία και τα συστήματά της τους εξέθεσε για ακόμη μία φορά και διασυρθήκαμε ως χώρα διεθνώς.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν μπορεί να κρύψει το μένος της απέναντι στους Ε.Ε.Κ., παρότι καπηλεύεται το έργο τους και ταυτόχρονα, σε κάθε ευκαιρία, υποτιμά τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α., είναι για ακόμα μια φορά έκθετη για τον διασυρμό της χώρας τόσο με το συμβάν όσο και με την διαχείριση του. Φυσικά η Υ.Π.Α. προσπαθεί να μετριάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι δε συνέβη και κάτι πολύ σοβαρό και ότι δε διακυβεύτηκε σε κανένα σημείο η ασφάλεια των πτήσεων. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ο μόνος λόγος που τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν ασφαλώς ήταν η υποδειγματική διαχείριση των Ε.Ε.Κ. και όχι τα μέσα που τους παρείχε η Υ.Π.Α..

Καλούμε τη Διοίκηση της Υ.Π.Α. να σταματήσει να πιέζει τους Ε.Ε.Κ. στην βάρδια να αποδεχτούν περισσότερη κυκλοφορία, για να μετριάσει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, την στιγμή που δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί, αφού ακόμα δεν το έχει εντοπίσει καν.

Στην προσφιλή της τακτική να αποποιηθεί κάθε ευθύνη η Διοίκηση της Υ.Π.Α., μην μπορώντας αυτή τη φορά να κατηγορήσει τους Ε.Ε.Κ. και τα αιτήματα τους, κατέφυγε στην επίκληση «άγνωστων παρεμβολών» που παραδόξως ήταν «εκτεταμένες γεωγραφικά», αλλά επηρέαζαν επιλεκτικά τις κεραίες που εξυπηρετούν το Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. και όχι αυτές που εξυπηρετούν τα αεροδρόμια, που σε πολλά σημεία ανά την Ελλάδα, βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Αναρωτιόμαστε αν θα μας ενημερώσει η Υ.Π.Α. τι τελικά όντως συνέβη ή αν και αυτό θα θαφτεί, μπροστά στην φανταχτερή προσπάθεια του ήδη εκτός χρονοδιαγραμμάτων Action Plan.

Τελικά η αλήθεια αποκαλύφθηκε και τώρα παίζουμε ξανά με τις λέξεις, όπως έγινε και τον περασμένο Αύγουστο στην περίπτωση της απώλειας της γραμμής μεταφοράς δεδομένων από τον λόφο Μερέντα. Τότε αποδείχτηκε περίτρανα ότι η Υ.Π.Α. επι ένα χρόνο αξιολογούσε αν θα έπρεπε να πάρει το ανταλλακτικό, το οποίο αστόχησε και το οποίο μέχρι σήμερα, 5 μήνες μετά την βλάβη δεν έχει αποκτηθεί. Φυσικά καμία ευθύνη δεν αναζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία και κανενός το αυτί δεν ίδρωσε.

Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς αστόχησε χθες, αν έχει συμβεί ξανά τέτοια αστοχία και έχει αποκρυβεί, καθώς και γιατί η Υ.Π.Α. δεν φρόντισε να θωρακίσει το σύστημα από ένα ενδεχόμενο όπως το χθεσινό. Ακούσαμε δήλωση σε τηλεοπτικό σταθμό ότι έχει υπάρξει ξανά παρόμοιο πρόβλημα μικρότερης έκτασης. Πρέπει να μας απαντήσει τελικά η Υ.Π.Α. αν αυτή η δήλωση αληθεύει και αν αληθεύει γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα για να αποτραπεί αυτό που έγινε χθες.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. μέσα στην κενή περιεχομένου φλυαρία των Δελτίων τύπου που εκδίδει δεν έχει συμπεριλάβει τις δυο πιο σημαντικές αναφορές:

Να ζητήσει συγγνώμη από το επιβατικό κοινό και να αναλάβει την ευθύνη για τα προβλήματα.

Το ότι δεν το έχει κάνει απλά δείχνει ότι δεν έχει διάθεση να επιλύσει το πρόβλημα, αφού δεν τολμάει καν να το αποδεχθεί.

Αφού η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν κάνει το χρέος της στο επιβατικό κοινό, τότε θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πολιτική ηγεσία. Ευελπιστούμε ότι στο κρίσιμο αυτό σημείο η πολιτική ηγεσία θα σταματήσει να πιστεύει τις δικαιολογίες της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που απλά κάθε φορά καθησυχάζει το Υπουργείο, μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο πρόβλημα.

Ένα είναι βέβαιο ότι η κατάσταση με τον εξοπλισμό στην Υ.Π.Α. δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. Αν δεν γίνουν κινήσεις να αλλάξει, τότε το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και γι’ αυτό δεν θα έχουν καμία ευθύνη οι Ε.Ε.Κ.. Η ευθύνη θα ανήκει εξολοκλήρου στην Διοίκηση της Υ.Π.Α. και σε όσους την επιβλέπουν».

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