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Καρυστιανού: Δεν βιαζόμαστε για ανακοινώσεις, αλλά θα συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές
Πολιτική
16:14 - 12 Ιαν 2026

Καρυστιανού: Δεν βιαζόμαστε για ανακοινώσεις, αλλά θα συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε κι εμείς», είπε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.    

Ερωτηθείσα πότε θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα, η κ. Καρυστιανού επεσήμανε: «Όταν θα είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα, για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη της, θα ανακοινωθεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmn26jiovax?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενη, δε, στον στόχο του νέου αυτού εγχειρήματος, είπε:

«Μετά τον θάνατο της κόρης μου, χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε μία αποστολή. Εμένα μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό η δικαίωση της χώρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmmxj2b6vh5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι στο πολιτικό της εγχείρημα δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί, αλλά ευχαρίστησε τον ανεξάρτητο, πλέον, ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, για τη στήριξή του στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Σχολιάζοντας τα όσα αιχμηρά έχει δηλώσει ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος για εκείνη, η Μαρία Καρυστιανού παραδέχθηκε ότι τον συνάντησε δύο - τρεις φορές αλλά ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της.

Για το θέμα της... γερόντισσας, που φέρεται να τη συμβουλεύει, η Μαρία Καρυστιανού είπε: "Έχω έναν πνευματικό. Οι σχέσεις μου με τη θρησκεία δεν ήταν πολύ στενές, αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου, όπως πολλοί άνθρωποι μετά από δυσκολίες, στράφηκα στον Θεό. Από εκεί αντλείς δύναμη να σταθείς στα πόδια σου. Έχω έναν πνευματικό λοιπόν και μια ηγουμένη σε ορθόδοξο μοναστήρι. Τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά που λέει ο κ. Καραχάλιος, που μπλέκει διάφορα παραθρησκευτικά και μαγείες...".

Όσο για τη δήλωση Καραχάλιου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού του είπε ότι ίσως επήλθε η θυσία των παιδιών στα Τέμπη, για να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο, η ίδια είπε: "Θεωρώ ότι ο κ. Καραχάλιος πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, ειλικρινά".

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 21:33
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