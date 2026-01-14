ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλακιάς για Καρυστιανού: Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές
Πολιτική
14:59 - 14 Ιαν 2026

Πλακιάς για Καρυστιανού: Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη βεβαιότητα ότι κανένας συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη δεν πρόκειται να στηρίξει την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας στο Action24.

Όπως τόνισε, ούτε μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναμένεται να ακολουθήσουν την Καρυστιανού, ενώ υπογράμμισε ότι τα εκατομμύρια πολιτών που είχαν κατέβει στους δρόμους μετά το δυστύχημα «δεν είχαν κομματικό χρώμα».

Ο κ. Πλακιάς επεσήμανε ότι η κίνηση της Καρυστιανού «κάνει κακό διότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη». «Έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά η δεδομένη στιγμή είναι λάθος. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών ένα μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα», σημείωσε.

Πάντως, ο κ. Πλακιάς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών αργότερα την είσοδο τους στην πολιτική σκηνή αναφέροντας: «Δεν αποκλείω ότι αύριο, μεθαύριο θα πολιτικοποιηθεί και κάποιος άλλος συγγενής από τα θύματα των Τεμπών».

Ο ίδιος ανέφερε προσωπικό προβληματισμό: «Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού;», επαναλαμβάνοντας ότι τέτοιες κινήσεις αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές, όπως και οι πατεράδες των Τεμπών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρυστιανού: «Αστεία τα περί ρωσικής χρηματοδότησης» – Τι ανέφερε για την παραπομπή Τριαντόπουλου
Πολιτική

Καρυστιανού: «Αστεία τα περί ρωσικής χρηματοδότησης» – Τι ανέφερε για την παραπομπή Τριαντόπουλου

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης
Πολιτική

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;
Ανεμοδείκτης

Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:27

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Πολιτική
27/07/2026 - 15:16

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Πολιτική
27/07/2026 - 15:04

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:01

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Οικονομία
27/07/2026 - 14:59

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Νομίσματα
27/07/2026 - 14:53

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 14:43

Διάκριση στα Effie Awards Hellas 2026 για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 

Πολιτική
27/07/2026 - 14:41

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ