Πλακιάς για Καρυστιανού: Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές

Τη βεβαιότητα ότι κανένας συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη δεν πρόκειται να στηρίξει την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας στο Action24.

Όπως τόνισε, ούτε μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναμένεται να ακολουθήσουν την Καρυστιανού, ενώ υπογράμμισε ότι τα εκατομμύρια πολιτών που είχαν κατέβει στους δρόμους μετά το δυστύχημα «δεν είχαν κομματικό χρώμα».

Ο κ. Πλακιάς επεσήμανε ότι η κίνηση της Καρυστιανού «κάνει κακό διότι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη». «Έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά η δεδομένη στιγμή είναι λάθος. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών ένα μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα», σημείωσε.

Πάντως, ο κ. Πλακιάς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών αργότερα την είσοδο τους στην πολιτική σκηνή αναφέροντας: «Δεν αποκλείω ότι αύριο, μεθαύριο θα πολιτικοποιηθεί και κάποιος άλλος συγγενής από τα θύματα των Τεμπών».

Ο ίδιος ανέφερε προσωπικό προβληματισμό: «Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού;», επαναλαμβάνοντας ότι τέτοιες κινήσεις αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές, όπως και οι πατεράδες των Τεμπών».