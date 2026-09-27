ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης
Πολιτική
17:59 - 27 Σεπ 2026

Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 108ης Επετείου Διασπάσεως του Μακεδονικού Μετώπου, στον Δήμο Παιονίας Κιλκίς, παρέστη, σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση στο Διασυμμαχικό Μνημείο, Υφυπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Πεσόντων.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Καλαφάτης τόνισε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Παιονία, για να τιμήσουμε την 108η επέτειο από τη Διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου, ένα ιστορικό γεγονός που συνδέθηκε με μια κρίσιμη καμπή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Μακεδονίας και της Ευρώπης.

Στον τόπο αυτό, πριν από 108 χρόνια, άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές διαδρομές, βρέθηκαν στο ίδιο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας τις σκληρές συνθήκες ενός πολέμου που συγκλόνισε ολόκληρη την ήπειρο. Του «Μεγάλου Πολέμου» όπως έμεινε στην παγκόσμια ιστορία.

Η μνήμη, όμως, δεν είναι μόνο αναφορά στο παρελθόν. Είναι ευθύνη για το παρόν και παρακαταθήκη για το μέλλον. Θυμόμαστε ότι, από εδώ, μετά την επίθεση στο Ντομπρόπολε και τη Μάχη της Δοϊράνης, φθάσαμε στην Ανακωχή της Θεσσαλονίκης, την κατάρρευση του μετώπου και την τελική ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918.

Όμως, στις μέρες που ζούμε, μοιραία έρχεται ο παραλληλισμός με συγκρούσεις στη γειτονιά μας, όπου, το τελευταίο χρονικό διάστημα διακρίνουμε την ίδια στασιμότητα και την ίδια κόπωση και καταλήγουμε στο ξεκάθαρο διαχρονικό μήνυμα: Η ειρήνη, η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των λαών δεν είναι αυτονόητα αγαθά. Είναι κατακτήσεις που χρειάζονται διαρκή προσπάθεια και διαρκή υπεράσπιση.

Γι΄αυτό και στην Κυβέρνησή μας, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένουμε να βρισκόμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και, ταυτόχρονα, να φροντίζουμε ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει στις εξελίξεις, να δείχνει δρόμους και να μην είναι ένας απλός παρατηρητής πίσω από τις κουίντες.

Η Ελλάδα χαράσσει τις κόκκινες γραμμές της και δεν υποχωρεί ούτε εκατοστό από αυτές. Μπορεί να παραλάβαμε τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, να αναμένουμε τα F35 και τις Ιταλικές φρεγάτες και να σχεδιάζουμε την «Ασπίδα του Αχιλλέα», να φροντίζουμε για το προσωπικό των ενόπλων μας δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας αλλά και για τους ανθρώπους μας που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές, όμως, όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ, είμαστε γεφυροποιοί κι όχι ταραχοποιοί.

Είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας που την οδηγεί να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς της. Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι και, πλέον, αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης. Κι αυτό, παρά το ότι ζούμε σε μία εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών.

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα τους πεσόντες του Μακεδονικού Μετώπου. Όλους εκείνους που έζησαν τις δραματικές συνέπειες του πολέμου. Τιμούμε την ιστορική μνήμη και την διατηρούμε ζωντανή, όχι μόνο για να θυμόμαστε όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως για να οικοδομούμε ένα μέλλον όπου οι λαοί θα συναντώνται σε πεδία συνεργασίας και όχι σε πεδία μάχης. Αιωνία η μνήμη των πεσόντων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρισμός: Tο επόμενο ρεκόρ πρέπει να είναι στην αξία όχι στις αφίξεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Tο επόμενο ρεκόρ πρέπει να είναι στην αξία όχι στις αφίξεις

Ο «μυστηριώδης λομπίστας» στο πλευρό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι ενεργειακές μπίζνες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο «μυστηριώδης λομπίστας» στο πλευρό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι ενεργειακές μπίζνες

Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη
Οικονομία

Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
27/09/2026 - 19:25

Η Αίγυπτος σχεδιάζει οκτώ διαδρόμους μεταφορών γύρω από το Σουέζ

Οικονομία
27/09/2026 - 19:20

Πιερρακάκης: 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές πήραν επιστροφή δύο ενοικίων κόστους €4,9 εκατ.

Ομόλογα
27/09/2026 - 19:10

Αμερικανικά ομόλογα: Νέα «έκρηξη» αποδόσεων – Η ισχυρή οικονομία δοκιμάζει τις αντοχές της Fed

Ειδήσεις
27/09/2026 - 18:30

Ισπανία: Ο Σάντσεθ φέρνει μέτρα για τους ενοικιαστές μετά την έξωση 80χρονης

Πολιτική
27/09/2026 - 18:30

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα WSJ: Οι απειλές Γκιλφόιλ στον Παπασταύρου είναι εξαιρετικά σοβαρές

Πολιτική
27/09/2026 - 17:59

Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης

Πολιτική
27/09/2026 - 17:43

ΝΔ: Επίθεση στα γραφεία της στην Κυψέλη – «Δεν θα μας φοβίσουν»

Ειδήσεις
27/09/2026 - 17:30

Fed: Η έκρηξη της AI γεννά φόβους για συστημικό κίνδυνο – Στο μικροσκόπιο τα data centers

Πολιτική
27/09/2026 - 16:43

Γεωργιάδης κατά Politico και Μόσιαλου για τον Μαζωνάκη: Αριστερή προπαγάνδα

Πολιτική
27/09/2026 - 16:00

Πλεύρης στο Μόναχο: Στο τραπέζι ευρωπαϊκός μηχανισμός κρίσεων για τα σύνορα και νέα hubs επιστροφών

Ειδήσεις
27/09/2026 - 15:40

Σάλος στην Τουρκία: Παραιτήθηκε στενή συνεργάτιδα του Ερντογάν μετά τις καταγγελίες για χρηματιστηριακές συναλλαγές

Ειδήσεις
27/09/2026 - 15:10

ΕΚΤ: Στο τραπέζι 4 σενάρια για τη διαδοχή της Λαγκάρντ – Τα ονόματα και τα παζάρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/09/2026 - 14:26

Καύσιμα: Να στηριχθούν και τα βενζινοκίνητα ΙΧ – Τι ζητούν οι πρατηριούχοι πριν από τα μέτρα

Ειδήσεις
27/09/2026 - 14:04

Εύβοια: 130 χιλιοστά βροχής σε λίγες ώρες – Πλημμύρισαν σπίτια, κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο

Ναυτιλία
27/09/2026 - 13:50

VLCC: Εκτόξευση ναύλων 807% σε έναν χρόνο – Έως 62% άνοδος στις αξίες των τάνκερ

Πολιτική
27/09/2026 - 13:10

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικούς που αισθάνονται ότι χρωστούν στη χώρα

Ειδήσεις
27/09/2026 - 12:44

Βρετανία: Συλλήψεις για ύποπτες ενέργειες με εκρηκτικά κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ

Πολιτική
27/09/2026 - 12:19

Ανδρουλάκης: Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
27/09/2026 - 11:50

Σχοινάς: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €628,5 εκατ. για τους αγρότες - Στο στόχαστρο τα κόκκινα δάνεια

Ειδήσεις
27/09/2026 - 11:30

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» στα Στενά του Ορμούζ – Επιμένει στη διπλωματική οδό με ΗΠΑ η Τεχεράνη

Ειδήσεις
27/09/2026 - 11:15

Ελληνικό ΥΠΕΞ και Γκιλφόιλ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των Αμερικανών πολιτών στην Πλάκα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/09/2026 - 10:59

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
27/09/2026 - 10:45

Έξυπνος φωτισμός σε 958 χιλιόμετρα δρόμων: 31.938 αυτόνομοι ιστοί στις 13 Περιφέρειες

Ειδήσεις
27/09/2026 - 10:24

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται τον Νοέμβριο – Τι αλλάζει στα κριτήρια

Πολιτική
27/09/2026 - 10:17

Μητσοτάκης: Από την AI και το κόστος ενέργειας έως τον εξωδικαστικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ειδήσεις
27/09/2026 - 09:38

Σχολικά κυλικεία: Οι νέοι κανόνες «φουντώνουν» το delivery – Τι λένε ειδικοί του κλάδου στο «R»

Ναυτιλία
27/09/2026 - 09:00

Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η αύξηση των εισαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/09/2026 - 08:30

Τουρισμός: Tο επόμενο ρεκόρ πρέπει να είναι στην αξία όχι στις αφίξεις

Ειδήσεις
26/09/2026 - 22:00

ΗΠΑ: Ισχυρή κακοκαιρία με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ηλεκτροδότησης σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια

Ειδήσεις
26/09/2026 - 21:10

New York Times: Μια βδομάδα που αποκάλυψε πολλά για τη σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ