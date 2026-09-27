Καλαφάτης: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 108ης Επετείου Διασπάσεως του Μακεδονικού Μετώπου, στον Δήμο Παιονίας Κιλκίς, παρέστη, σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση στο Διασυμμαχικό Μνημείο, Υφυπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Πεσόντων.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Καλαφάτης τόνισε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Παιονία, για να τιμήσουμε την 108η επέτειο από τη Διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου, ένα ιστορικό γεγονός που συνδέθηκε με μια κρίσιμη καμπή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Μακεδονίας και της Ευρώπης.

Στον τόπο αυτό, πριν από 108 χρόνια, άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές διαδρομές, βρέθηκαν στο ίδιο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας τις σκληρές συνθήκες ενός πολέμου που συγκλόνισε ολόκληρη την ήπειρο. Του «Μεγάλου Πολέμου» όπως έμεινε στην παγκόσμια ιστορία.

Η μνήμη, όμως, δεν είναι μόνο αναφορά στο παρελθόν. Είναι ευθύνη για το παρόν και παρακαταθήκη για το μέλλον. Θυμόμαστε ότι, από εδώ, μετά την επίθεση στο Ντομπρόπολε και τη Μάχη της Δοϊράνης, φθάσαμε στην Ανακωχή της Θεσσαλονίκης, την κατάρρευση του μετώπου και την τελική ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918.

Όμως, στις μέρες που ζούμε, μοιραία έρχεται ο παραλληλισμός με συγκρούσεις στη γειτονιά μας, όπου, το τελευταίο χρονικό διάστημα διακρίνουμε την ίδια στασιμότητα και την ίδια κόπωση και καταλήγουμε στο ξεκάθαρο διαχρονικό μήνυμα: Η ειρήνη, η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των λαών δεν είναι αυτονόητα αγαθά. Είναι κατακτήσεις που χρειάζονται διαρκή προσπάθεια και διαρκή υπεράσπιση.

Γι΄αυτό και στην Κυβέρνησή μας, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένουμε να βρισκόμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και, ταυτόχρονα, να φροντίζουμε ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει στις εξελίξεις, να δείχνει δρόμους και να μην είναι ένας απλός παρατηρητής πίσω από τις κουίντες.

Η Ελλάδα χαράσσει τις κόκκινες γραμμές της και δεν υποχωρεί ούτε εκατοστό από αυτές. Μπορεί να παραλάβαμε τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, να αναμένουμε τα F35 και τις Ιταλικές φρεγάτες και να σχεδιάζουμε την «Ασπίδα του Αχιλλέα», να φροντίζουμε για το προσωπικό των ενόπλων μας δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας αλλά και για τους ανθρώπους μας που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές, όμως, όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ, είμαστε γεφυροποιοί κι όχι ταραχοποιοί.

Είναι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας που την οδηγεί να λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς της. Βρισκόμαστε σ’ ένα σταυροδρόμι και, πλέον, αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης. Κι αυτό, παρά το ότι ζούμε σε μία εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών.

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα τους πεσόντες του Μακεδονικού Μετώπου. Όλους εκείνους που έζησαν τις δραματικές συνέπειες του πολέμου. Τιμούμε την ιστορική μνήμη και την διατηρούμε ζωντανή, όχι μόνο για να θυμόμαστε όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως για να οικοδομούμε ένα μέλλον όπου οι λαοί θα συναντώνται σε πεδία συνεργασίας και όχι σε πεδία μάχης. Αιωνία η μνήμη των πεσόντων».