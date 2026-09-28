Απάντηση Καρυστιανού σε Γεωργιάδη: Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος – Για όλους όμως

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την αποκάλυψη ότι μέσω του Medwatch εντοπίστηκε μηχάνημα βιοανάδρασης στο ιατρείο της.

Σε ανακοίνωσή της, η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι ο υπουργός επιχειρεί να πλήξει την επαγγελματική της πορεία και ζητά απαντήσεις για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί σε άλλα ιατρεία, καθώς και για τη συμμετοχή του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, σε εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ζητά από τον Γεωργιάδη να διευκρινίσει αν έχουν κινηθεί ποινικές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των ελεγκτικών φορέων που είχαν ελέγξει τέσσερις φορές το ιατρείο των γιατρών Γάκα και Θεοδωρόπουλου χωρίς να διαπιστώσουν παραβάσεις, αλλά και να δημοσιοποιήσει τα ιατρεία που εντοπίστηκαν μέσω του Medwatch.

Η Καρυστιανού κλείνει την ανακοίνωσή της επαναλαμβάνοντας ότι «κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος», ζητώντας ωστόσο να αφορά όλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της κυβέρνησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού

Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης:

Για τον οποίο όλοι θυμόμαστε την αρχειοθέτηση της σε βάρος του δικογραφίας επί Novartis παρά τα αδιευκρίνιστα σε ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς, αλλά και σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του!

Ο οποίος πέρα από βιβλιοπώλης εκθείαζε και πουλούσε νανογιλέκα για θεραπείες σε πόνους και οσφυαλγίες και μάλιστα για 119 ευρώ το κομμάτι!

Ο οποίος δήλωσε θρασύτατα για τα καταγγελθέντα εγκλήματα της Κυβέρνησής του ότι εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι!

Ο οποίος καίτοι Υπουργός Υγείας είχε εγκαινιάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιο Πατούλη, κλινική μακροζωίας, αντιγήρανσης και ευεξίας!

Ο οποίος στις 22.09 στην εκπομπή του MEGA: Χαμογέλα και Πάλι, μιλώντας για ιατρεία είπε:

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ!

Nαι αυτός ο Υπουργός Υγείας που αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους, προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού, ως Ιατρό, στοχεύοντας να πλήξει την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Αυτή είναι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πολιτικά επιχειρήματα που σαφώς δεν έχει, καθότι είναι έκθετη από παντού, επιστρατεύει το “σύστημα”, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για να τον εξαφανίσει. Με κάθε τρόπο.

Αναμένουμε τον κ. Γεωργιάδη να μην πετάει τη μπάλα έξω από την εξέδρα και να μας απαντήσει:

1. Αν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο των κ.κ. Γάκα και Θεοδωρόπουλου και διαπίστωσαν ουδέν, αφήνοντάς τους ανενόχλητους να το λειτουργούν, αλλά και να το προωθούν στo 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στα οποία συμμετείχε ο κ. Πατούλης, αλλά και ο τότε Υπουργός Υγείας, κ. Πλεύρης, με τον οποίο μάλιστα και οι δύο γιατροί είχαν συστήσει από κοινού Σωματείο – ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

2. Σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γεώργιος Πατούλης.

3. Και βέβαια να μας γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία, που εντοπίστηκαν από την καθυστερημένη έμπνευσή τους - το Medwatch, και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την Πρόεδρο του Κινήματός μας - Μαρία Καρυστιανού.

Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη.

Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους.

{https://x.com/mkaristianou/status/2104627292349542844}