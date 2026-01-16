Μπούγας: Καμία μεμπτή ενέργεια δεν προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα για την «Ομάδα Αλήθειας»

Καμία παρατυπία δεν διαπιστώθηκε στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση που αφορά την «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου.

Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, «ουδέν μεμπτό έχει προκύψει από την εισαγγελική έρευνα», ενώ η υπόθεση αξιολογείται από τα αρμόδια δικαστικά όργανα με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η ποινική δικογραφία σχηματίστηκε το Μάιο του 2025 μετά από μήνυση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Φάμελλου, και διαβιβάστηκε σε σειρά εισαγγελικών και διωκτικών αρχών για προκαταρκτική εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, στις 1 Δεκεμβρίου 2025 η εισαγγελέας υπέβαλε την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με πρόταση αρχειοθέτησης, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα. Η τελική κρίση του Εισαγγελέα Εφετών εκκρεμεί.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμέρος επανέλαβε τις ανησυχίες του για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και αναφέρθηκε στην αρχειοθέτηση ως ενδεχόμενο «κουκούλωμα» ή «συγκάλυψη», συγκρίνοντας την κατάσταση με άλλες χώρες της περιοχής.

«Εσείς βαφτίσατε σκάνδαλο την υπόθεση, χωρίς αυτό να προκύπτει από τις μέχρι σήμερα έρευνες των δικαστικών αρχών», ανταπάντησε ο κ. Μπούγας, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία τηρείται σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η υπόθεση φαίνεται να κλείνει για την ώρα χωρίς επιβαρυντικά ευρήματα, αφήνοντας την τελική απόφαση στα χέρια του Εισαγγελέα Εφετών.