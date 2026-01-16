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Μπούγας: Καμία μεμπτή ενέργεια δεν προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα για την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική
16:59 - 16 Ιαν 2026

Μπούγας: Καμία μεμπτή ενέργεια δεν προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα για την «Ομάδα Αλήθειας»

Reporter.gr Newsroom
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Καμία παρατυπία δεν διαπιστώθηκε στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση που αφορά την «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου.

Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, «ουδέν μεμπτό έχει προκύψει από την εισαγγελική έρευνα», ενώ η υπόθεση αξιολογείται από τα αρμόδια δικαστικά όργανα με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η ποινική δικογραφία σχηματίστηκε το Μάιο του 2025 μετά από μήνυση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Φάμελλου, και διαβιβάστηκε σε σειρά εισαγγελικών και διωκτικών αρχών για προκαταρκτική εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, στις 1 Δεκεμβρίου 2025 η εισαγγελέας υπέβαλε την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με πρόταση αρχειοθέτησης, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα. Η τελική κρίση του Εισαγγελέα Εφετών εκκρεμεί.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμέρος επανέλαβε τις ανησυχίες του για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και αναφέρθηκε στην αρχειοθέτηση ως ενδεχόμενο «κουκούλωμα» ή «συγκάλυψη», συγκρίνοντας την κατάσταση με άλλες χώρες της περιοχής.

«Εσείς βαφτίσατε σκάνδαλο την υπόθεση, χωρίς αυτό να προκύπτει από τις μέχρι σήμερα έρευνες των δικαστικών αρχών», ανταπάντησε ο κ. Μπούγας, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία τηρείται σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η υπόθεση φαίνεται να κλείνει για την ώρα χωρίς επιβαρυντικά ευρήματα, αφήνοντας την τελική απόφαση στα χέρια του Εισαγγελέα Εφετών.

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