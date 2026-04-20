ΠΑΣΟΚ: Φωνή της «υπόγας» του Μαξίμου ο Μαρινάκης – Η παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον μπερδεύει

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Νέα καυστική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει «υπόγα» του Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι τον έχει μπερδέψει η… πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί πινγκ-πονγκ ανακοινώσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Μαρινάκη για το ταξίδι του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω από "πηγές" και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για "εκνευρισμό".

Τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους "άριστους";

Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της "υπόγας" του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει.

Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της "υπόγας", δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα.

Γιατί επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό Πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη;

Σοβαρευτείτε»!