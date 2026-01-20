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Σύμφωνα με την Κεραμέως η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης στον ΟΟΣΑ
Πολιτική
11:37 - 20 Ιαν 2026

Σύμφωνα με την Κεραμέως η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης στον ΟΟΣΑ

Reporter.gr Newsroom
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Τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει σημειωθεί ποτέ σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταγράφει η χώρα μας, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως που μίλησε το πρωί της Τρίτης (20/1) στον ΑΝΤ1.

«Η ανεργία, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν περίπου στο 18%. Σήμερα είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Είναι στο 8%. Είναι η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει συντελεστεί σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πως μεταφράζεται στην πράξη; Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 500.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν το ’19, σήμερα δουλεύουν και η δουλειά σημαίνει ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, να δημιουργήσεις, να προσφέρεις στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου» δήλωσε η υπουργός.

«Μάλιστα προχθές βγήκαν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, για την απασχόληση και η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης. Πρώτη η Ελλάδα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, στο πόσο αυξάνεται η απασχόληση» ανέφερε.

Πρόσθεσε δε ότι η τόσο σημαντική μείωση της ανεργίας δεν αποτελεί αφορμή για εφησυχασμό αλλά έναυσμα για μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως οι γυναίκες και οι νέοι όπου εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

«Το 8% μας κάνει να εφησυχάζουμε; Όχι είναι η απάντηση. Μας κάνει να εστιάζουμε ακόμα περισσότερο πιο στοχευμένα σε αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Πάμε και αναλύουμε αυτό το 8% και βλέπουμε που έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης;».

Η κα Κεραμέως τόνισε ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για γυναίκες στην ιστορία της χώρας, το οποίο προβλέπει συνολικά 10.000 θέσεις εργασίας εκ των οποίων οι 5.000 πλήρους απασχόλησης και οι άλλες 5.000 μερικής απασχόλησης.

«Επιδοτούμε τις εταιρίες που επιλέγουν να προσλάβουν γυναίκες» εξήγησε η κα Κεραμέως διευκρινίζοντας ότι το ύψος της επιδότησης φτάνει στο 70% σε περιπτώσεις πρόσληψης άνεργων γυναικών και ανεβαίνει υψηλότερα και συγκεκριμένα στο 80% σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργες γυναίκες ή μητέρες παιδιών έως 15 ετών.

Απαντώντας στο ζήτημα ανεύρεσης εργαζομένων από επιχειρήσεις, εξήγγειλε την 50η Ημέρα Καριέρας που πραγματοποιείται την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου με τη συμμετοχή 300 και πλέον επιχειρήσεων που προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ότι πάνω από 12.000 πολίτες έχουν ήδη προσληφθεί μέχρι σήμερα μέσα από τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

«Έρχονται, λοιπόν, από τη μία επιχειρήσεις που έχουν θέσεις εργασίας να καλύψουν, ψάχνουν κόσμο και από την άλλη έρχονται χιλιάδες πολίτες οι οποίοι είτε είναι άνεργοι, προσέξτε, είτε θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Και αυτό θεμιτό είναι».

Αναφερόμενη στον κατώτατο μισθό, η κα Κεραμέως υπενθύμισε ότι από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 35,5%, φτάνοντας από τα 650€ στα 880€ σήμερα, σημειώνοντας ότι «από 1ης Απριλίου θα έχουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες είναι πώς ακριβώς θα ανταποκριθούν και στο κύμα της ακρίβειας που υπάρχει και υπάρχει και διεθνώς αλλά υπάρχει και στη χώρα μας. Η προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης είναι να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με αύξηση μισθών. Βλέπει αύξηση του κατώτατου μισθού, βλέπει συλλογικές συμβάσεις που οδηγούν σε αύξηση μισθών. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με μείωση επιβαρύνσεων, φορολογικών βαρών, ασφαλιστικών εισφορών».

Στη συνέχεια, η υπουργός επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία υπεγράφη το Νοέμβριο από όλους τους Κοινωνικούς εταίρους, βρίσκεται σε διαβούλευση και «οδεύει αμέσως μετά προς την Βουλή, θα ψηφιστεί μέσα στο Φεβρουάριο και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για διάφορες συλλογικές τις οποίες εγώ σήμερα δεν μπορώ να επεκτείνω».

Δήλωσε μάλιστα ότι «οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανοίγουν το δρόμο για αύξηση μισθών και αύξηση παροχών» αποσαφηνίζοντας ότι υπάρχει μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας: «Να μιλάμε για κλάδους στους οποίους έχουμε μια αύξηση παραγωγικότητας γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην υπερβούμε και τις δυνατότητες του κάθε κλάδου. Άρα γιατί έχει σημασία ότι αυτό γίνεται μέσω συλλογικών συμβάσεων; Γιατί έρχονται και συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες στο τι είναι το καλύτερο που μπορούν να δώσουν στους εργαζόμενους».

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει στις δηλώσεις της κας Καρυστιανού, σχετικά με τις αμβλώσεις, τις χαρακτήρισε θλιβερές.

«Κατ’ αρχάς, όχι ως πολιτικός, ως γυναίκα. Το θεωρώ θλιβερό. Το θεωρώ προκλητικό. Το θεωρώ ασύλληπτο, ασύλληπτη καν τη συζήτηση αυτή που γίνεται. Να συζητάμε για το αν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα τεθούν σε διαβούλευση. Να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να αμφισβητούμε τέτοια θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία οι γυναίκες και όλη η κοινωνία, ολόκληρη, έδωσε τεράστιους αγώνες; Ασύλληπτο. Και ασύλληπτο να προέρχεται αυτό από μία γυναίκα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ίδια, ως πολιτικό πρόσωπο, πρέπει να απαντήσει πλέον σε πάρα πολλά θέματα ουσίας.

«Τι πιστεύει για την φορολογική πολιτική της χώρας; Τι πιστεύει για τη βιομηχανική πολιτική; Τι πιστεύει εν προκειμένω για την εργασία, για την ανεργία; Για την επιδοτούμενη απασχόληση, για την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού; Συνολικά και στην εκπαιδευτική πολιτική. Την ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή, πλέον πρέπει να ακούσουμε τις θέσεις της. Είναι άλλη ιδιότητα, άλλο το καπέλο».

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