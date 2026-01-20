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Νέα ηχηρή πτώση στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι δασμολογικές πιέσεις του Τραμπ
Χρηματιστήρια
11:00 - 20 Ιαν 2026

Νέα ηχηρή πτώση στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι δασμολογικές πιέσεις του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφουν νέα πτώση την Τρίτη (20/1), καθώς οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,02% λίγο στο άνοιγμα της συνεδρίασης,, με όλους τους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται πτωτικά.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX σημειώνει ηχηρές απώλειες 1,08% στις 24.687,03 μονάδες, ο βρετανικός FTSE ζημιώνεται κατά 1,12% στις 10.080,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 βυθίζεται κατά 0,93% στις 8.036,21 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX χάνει 1,32% στις 17.432,29 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 1,31% στις 44.603,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει βουτιά 1,29% στις 8.451,09 μονάδες.

Η αναταραχή προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς — από 10% την 1η Φεβρουαρίου έως 25% την 1η Ιουνίου — εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να «αγοράσουν» τη Γροιλανδία. Οι χώρες που στοχοποιούνται είναι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια, γεγονός που πίεσε μετοχές όπως της LVMH και της Remy Cointreau.

Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές «απαράδεκτες» και εξετάζουν αντίμετρα, με τη Γαλλία να προωθεί την ενεργοποίηση του ισχυρού «Μηχανισμού Αντι-Εξαναγκασμού» της Ε.Ε. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου αναμένονται σημαντικές ομιλίες Ευρωπαίων και διεθνών ηγετών, ενώ ο Τραμπ θα μιλήσει την Τετάρτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 11:00
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