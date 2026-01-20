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Συνάντηση Δένδια-Κατς: Ενίσχυση αμυντικών δεσμών Ελλάδας-Ισραήλ με συνεργασίες σε κυβερνοασφάλεια και αντι-drone συστήματα
Πολιτική
14:44 - 20 Ιαν 2026

Συνάντηση Δένδια-Κατς: Ενίσχυση αμυντικών δεσμών Ελλάδας-Ισραήλ με συνεργασίες σε κυβερνοασφάλεια και αντι-drone συστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας, καθώς – όπως δήλωσε ο ίδιος – η Ελλάδα θα συνεργαστεί με το Ισραήλ σε θέματα αντι-drone συστημάτων και κυβερνοασφάλειας.  

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις και τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα drones και ιδίως τα σμήνη μη επανδρωμένων οχημάτων και τις ομάδες μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας προσέθεσε ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Σημειώνεται πως ήδη, χάρη στους ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς τους, η Ελλάδα και το Ισραήλ λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό έδαφος και έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι, η Ελλάδα ενέκρινε την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικής πυροβολικής PULS ισραηλινής κατασκευής, αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ (762,52 εκατομμύρια δολάρια). Παράλληλα, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής άμυνας, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: να μην επιτρέψουμε σε παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα να αποκτήσουν ερείσματα μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος», δήλωσε ο Κατς, από τη μεριά του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Νίκο Δένδια.

Οι δύο Υπουργοί δεν διευκρίνισαν ποιοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή με drones, στον κυβερνοχώρο ή με άλλα μέσα για τις χώρες τους. Ωστόσο, τόσο η Ελλάδα όσο και το Ισραήλ θεωρούν την Τουρκία ως σημαντική περιφερειακή απειλή για την ασφάλεια.

Η ανάρτηση του κ. Δένδια

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Δένδιας, με ανάρτησή του στο Χ ανέφερε:

«Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους.»

{https://x.com/NikosDendias/status/2013580549110091927}

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