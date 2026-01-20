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Σε θετικό κλίμα ο Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας με το βλέμμα στο Συμβούλιο Συνεργασίας
Πολιτική
17:26 - 20 Ιαν 2026

Σε θετικό κλίμα ο Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας με το βλέμμα στο Συμβούλιο Συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, συναντήθηκαν στην Αθήνα την Τρίτη (20/1).  

Πιο αναλυτικά, η συνάντηση έγινε καθώς πραγματοποιήθηκε ο 5ος γύρος διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου που είχε καθιερωθεί μεταξύ των δύο χωρών το 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, έκαναν μία ανασκόπηση για τις εξελίξεις από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Επιπλέον, οι δύο ομόλογοι εξέτασαν τις προετοιμασίες για το 6ο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα.

Με βάση την ίδια ανακοίνωση, η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω επέκταση των τομέων διμερούς και διεθνούς συνεργασίας

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