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Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, άμεση η εφαρμογή
Πολιτική
12:02 - 22 Ιαν 2026

Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, άμεση η εφαρμογή

Reporter.gr Newsroom
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Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στοχεύει στην αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Η υπουργός μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, εξήγησε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Ερωτηθείς γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η υπουργός υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ανεργία στο 18%, με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανεργίας στο 8% και η ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής συμφωνίας.

Επιδότηση εργασίας για 10.000 γυναίκες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

  • επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,
  • επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,
  • διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση από 1η Απριλίου

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως υπενθύμισε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

ΕΡΓΑΝΗ 2: Υποχρεωτική μετάβαση στις 16 Φεβρουαρίου

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα:

  • εκσυγχρονίζει την καταγραφή των εργασιακών σχέσεων,
  • καταργεί πλήθος φυσικών εντύπων,
  • ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  • μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Η υπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν άμεσα με το νέο περιβάλλον, ενόψει της υποχρεωτικής μετάβασης.

Ημέρες Καριέρας και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της 50ής Ημέρας Καριέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με 300 επιχειρήσεις και πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο εξωτερικό θα συνεχιστεί το 2025 σε Λονδίνο και Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλέστηκε η υπουργός, 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα την τελευταία δεκαετία, ενώ υπενθύμισε τα φορολογικά κίνητρα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν ήδη περιοριστεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με νέα μείωση προγραμματισμένη για το 2027.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 12:51
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