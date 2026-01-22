ΣΕΒΕ: Άνοδος του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών για το α’ εξάμηνο – Περιορισμένη ανησυχία για τον προστατευτισμό

Σε θετικά επίπεδα κινήθηκε ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών ECI ΣΕΒΕ-DHL με το κλίμα να διαφαίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο με μια αισθητή άνοδο από τις 126,3 μονάδες το α’ εξάμηνο του 2025, στις 152,5 μονάδες φέτος.

Ο Δείκτης ECI ΣΕΒΕ-DHL αναπτύχθηκε στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες: εξαγωγές, εγχώριες πωλήσεις, διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ενώ το θέμα επικαιρότητας εστίασε στις επιπτώσεις του αυξανόμενου προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο.

Η έρευνα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε συνεργασία με την εταιρεία DHL, μέλος του ΣΕΒΕ, και υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Χατζηδημητρίου, πρώην Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο υπολογισμός του συνολικού Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών «ECI ΣΕΒΕ-DHL βασίστηκε στη μεθοδολογία του δείκτη MCSI του Πανεπιστημίου του Michigan.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης ECI SEVE-DHL για το 1ο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 152,5 μονάδες (όπου ECI>100 = αισιοδοξία και ECI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 126,3 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2025 και 123,4 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2024. Η αύξηση υπολογίζεται σε 21% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2025.

Αναλυτικά:

Ø Σε 78% διαμορφώθηκε το ποσοστό των θετικών εκτιμήσεων σχετικά με την πορεία των εξαγωγών, ενώ αντίστοιχα τα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σταθερότητα και τη μείωσή τους συγκέντρωσαν το 13% και το 9% του δείγματος, αντίστοιχα.

Ø Προβληματισμό προκαλούν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Το 31% αναμένει βελτίωση, ενώ το 22% προβλέπει σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, το 47% θεωρεί πιθανή την επιδείνωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών κατά το επόμενο εξάμηνο.

Ø Οι θετικές προσδοκίες για τις εγχώριες πωλήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες για το α’ εξάμηνο του 2026. Το 59% αναμένει αύξηση, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 48% του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Η εκτίμηση σταθερότητας υποχωρεί στο 30% από 46%, ενώ το ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται στο 12%, έναντι 5% πέρυσι.

Ø Στον τομέα των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, οι προσδοκίες για βελτίωση (36% έναντι 23% πέρυσι) και για επιδείνωση (35% έναντι 24% πέρυσι) κινούνται σε σχεδόν ισοδύναμα επίπεδα, ενώ το 30% των επιχειρήσεων αναμένει σταθερότητα (ποσοστό μικρότερο κατά 23% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025) .

Ø Θέμα Επικαιρότητας: Προστατευτισμός Διεθνούς Εμπορίου. Το θέμα επικαιρότητας επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του αυξανόμενου προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και στη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις ανέδειξαν διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό ανησυχίας, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων δήλωσε περιορισμένη (46%) ή σχετικά υψηλή ανησυχία (40%), ενώ μικρά ποσοστά τοποθετούνται στα άκρα, είτε με πολύ υψηλή (7%) είτε με μηδενική ανησυχία (7%). Αναφορικά με τον προγραμματισμό των εξαγωγών, οι περισσότερες επιχειρήσεις εκτιμούν ότι οι προστατευτικές πολιτικές επιβραδύνουν ελαφρώς τις δράσεις τους (46%) ή δεν επηρεάζουν καθόλου τον σχεδιασμό τους (38%). Μικρά ποσοστά αναγνώρισαν σημαντική επιβράδυνση (9%) ή πιθανές ευκαιρίες μέσω αναπροσανατολισμού σε νέες αγορές (8%). Σε επίπεδο επιπτώσεων, το σημαντικότερο ζήτημα αφορά την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων (38%), ακολουθούμενη από εμπόδια πρόσβασης σε υφιστάμενες αγορές (29%) και την ανάγκη αναζήτησης νέων προορισμών (20%). Γεωγραφικά, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε προστατευτικά μέτρα (78%). Τέλος, ως κύρια πρόκληση για το επόμενο εξάμηνο, σε περίπτωση ενίσχυσης του προστατευτισμού, αναδεικνύεται ο κίνδυνος περιορισμού πρόσβασης σε αγορές μέσω δασμών ή ποσοστώσεων (44%), μαζί με την ανάγκη αποτελεσματικότερων εργαλείων στήριξης από την ΕΕ (26%) και την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης (20%).

Η τιμή του αναπροσαρμοσμένου δείκτη αντανακλά το ενισχυμένο κλίμα αισιοδοξίας που καταγράφεται μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων. Οι προσδοκίες για την πορεία των εξαγωγών και των εγχώριων πωλήσεων εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υποδηλώνοντας αυξημένη εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τις διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συνθήκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα, με τις επιχειρήσεις να μοιράζονται μεταξύ αισιοδοξίας και ανησυχίας Συνολικά, ο δείκτης αντικατοπτρίζει τη σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών για την εξαγωγική δραστηριότητα και τις εγχώριες πωλήσεις, σε συνδυασμό με πιο ρεαλιστικές και διαφοροποιημένες εκτιμήσεις για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 15/10/25 – 04/12/25 σε επιλεγμένο δείγμα 250 εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα (ανταποκρίθηκαν οι 220). Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε μέσω διαστρωματικής δειγματοληψίας, στα πρότυπα αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποιούνται από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς. Για τη συλλογή των στοιχείων των επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων της ICAP. Με αρχικό κριτήριο τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από €1.000.000, το δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από πρωτογενή παραγωγή, βιομηχανία και εμπόριο.

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