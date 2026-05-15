Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων
17:29 - 15 Μάι 2026

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων

Reporter.gr Newsroom
Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 15 Μαΐου οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026–2027 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 επιταγές, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Οι πολίτες που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, από το Σάββατο 16-5-2026 στις 11:00 έως και τη Δευτέρα 18-5-2026 στις 23:59, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Η διαδικασία ενστάσεων πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν ένσταση οφείλουν να αιτιολογούν με σαφήνεια τον λόγο της διαφωνίας τους, σε σχέση με την αιτία απόρριψης (όπως λανθασμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων), και να τεκμηριώνουν τα στοιχεία τους επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Όσες ενστάσεις δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν πρόκειται να εξεταστούν.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

