Μαρινάκης: Το κυβερνητικό πλάνο για το 2026 με μεταρρυθμίσεις, έργα και ρεκόρ εσόδων

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια της κυβέρνησης προς τις οικογένειες των θυμάτων της σφοδρής κακοκαιρίας εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδριάζει εκ νέου, ενώ απηύθυνε νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου βρέθηκαν, εκτός από την εξέλιξη της κακοκαιρίας, το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026, τα 42 νέα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, το νέο ρεκόρ στα τουριστικά έσοδα, καθώς και ζητήματα ενίσχυσης της ασφάλειας και των υποδομών. Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών κυριάρχησαν η κακοκαιρία, η ευλογιά των αιγοπροβάτων και η συμφωνία Mercosur.

Εκτεταμένα φαινόμενα και τραγικός απολογισμός

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, το 112 ενεργοποιήθηκε προειδοποιώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες μέχρι αργά το βράδυ, λόγω της εκτεταμένης κακοκαιρίας. Την Τρίτη, στο πλαίσιο διυπουργικής σύσκεψης, αποφασίστηκε η εφαρμογή τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στην Περιφέρεια Αττικής, από χθες 21 Ιανουαρίου 2026 στις 07:30 το πρωί έως σήμερα 22 Ιανουαρίου 2026 στις 06:30, καταγράφηκαν συνολικά 910 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν 318 αντλήσεις υδάτων, 32 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα χθες στην Αττική, όπου σε πολλούς σταθμούς καταγράφηκαν ύψη βροχής από 110 έως 120 χιλιοστά, ενώ υπήρχαν και σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν 140 έως 170 χιλιοστά. Το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Υμηττό, καθώς και στην Ανατολική Αττική. Περίπου 120 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και του Ελληνικού, με τα τρία τέταρτα του συνολικού όγκου να καταγράφονται μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, κυρίως στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων και Κυκλάδων.

Δυστυχώς, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα, η οποία –σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία– παρασύρθηκε από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα που επίσης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, καθώς και για έναν άνδρα στο Άστρος Κυνουρίας, λιμενικό σε υπηρεσία, ο οποίος –σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα– παρασύρθηκε από κύματα που ξεπερνούσαν τα πέντε μέτρα.

Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026

Αναφερόμενος στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026, το οποίο χαρακτήρισε έτος-ορόσημο για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της δεύτερης τετραετίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει δέκα βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και τριάντα σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Μεταξύ των κυριότερων νομοθετικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται η δημιουργία ενός κράτους πιο φιλικού προς τους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, η θεσμοθέτηση νέου Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας, καθώς και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Οι 30 μεταρρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο, την ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 Κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και των συστημάτων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως σημείωσε, το 2025, παρά τη διεθνή αστάθεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πιέσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως ο πρωτογενής τομέας, υλοποιήθηκε εντός του έτους το 66% των οροσήμων του κυβερνητικού σχεδίου. Παράλληλα, το 83% των 525 συστάσεων της Έκθεσης Πισσαρίδη έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Έργα για τη λειψυδρία και οικονομικά στοιχεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με την έγκριση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου 42 έργων συνολικού ύψους άνω των 75,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, τη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, καταγράφεται σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, τις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Τα τουριστικά έσοδα ξεπέρασαν τα 23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,9% σε σύγκριση με τα 21,12 δισ. ευρώ του 2024. Τον Νοέμβριο, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,7% και τα έσοδα κατά 27,7%, επιβεβαιώνοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σταθερές τιμές και κατά 4,9% χωρίς τα καύσιμα, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 11 δισ. ευρώ.

Ενίσχυση ασφάλειας και υποδομών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», οι οποίες θα κατανεμηθούν σε μάχιμες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, έγινε γνωστή η παράδοση στην κυκλοφορία του οδικού έργου Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, που αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα». Πρόκειται για έργο που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια σε ορεινή περιοχή, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσω της παράκαμψης του οικισμού Δημαρίου και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.