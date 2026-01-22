Χαρίτσης: Το Λαϊκό Μέτωπο ως απάντηση στον εγχώριο «τραμπισμό»

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Την ανάγκη συγκρότησης και ενίσχυσης του «Λαϊκού Μετώπου» ως του βασικού πολιτικού πόλου απέναντι στην άνοδο του εγχώριου «τραμπισμού» ανέδειξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο προγραμματικό συνέδριο του κόμματος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης προειδοποίησε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές ενδέχεται να σηματοδοτήσουν «τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς», θέτοντας το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα: αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει «τρίτη ευκαιρία» να ολοκληρώσει, όπως είπε, ένα σχέδιο «ανελεύθερης δημοκρατίας».

«Η Δεξιά διεκδικεί τη νομιμοποίηση του τραμπισμού»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να εμφανιστεί ως ο αυθεντικός εκφραστής της ατζέντας του τραμπισμού στην Ελλάδα, ώστε να αντλήσει πολιτική νομιμοποίηση σε ένα διεθνές περιβάλλον μετατόπισης προς τον νέο συντηρητισμό.

«Το σχέδιο είναι σαφές: να περάσουμε από ένα σύστημα εναλλαγής κομμάτων σε ένα καθεστώς ενός κόμματος εξουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για σύγκλιση Δεξιάς και άκρας Δεξιάς.

Κριτική σε Καρυστιανού: «Το ζήτημα είναι αξιακό»

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Χαρίτσης άσκησε κριτική στη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι πρόσφατες δηλώσεις της αναδεικνύουν πώς η αντιδραστική ατζέντα διαχέεται στην κοινωνία. Όπως είπε, αντί να ανοίγει η συζήτηση για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα, επανέρχονται ζητήματα που αφορούν θεμελιώδεις δημοκρατικές κατακτήσεις.

«Δεν είναι κομματικό ζήτημα, είναι βαθιά αξιακό», υπογράμμισε.

«Κρίση κατεπείγοντος» στο πολιτικό σύστημα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς περιέγραψε ένα πολιτικό τοπίο έντονης αστάθειας, μιλώντας για άνοδο του νέου φασισμού, αποσύνθεση του κομματικού συστήματος και μαζική κοινωνική αποστράτευση. Όπως τόνισε, οι συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια αναμονής ή αδράνειας.

Υπεράσπιση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015–2019

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπερασπίστηκε τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τη «επιλογή ευθύνης υπέρ του λαϊκού κόσμου». Τόνισε ότι σήμερα δεν αρκεί η διατήρηση μιας αμυντικής στάσης, αλλά απαιτείται μετωπική σύγκρουση με το σχέδιο της Δεξιάς.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του κόμματος, σημείωσε ότι η Νέα Αριστερά συνέβαλε στην ήττα του «κασσελακισμού», έδωσε «ανάσα αξιοπρέπειας» στον κόσμο της Αριστεράς και άνοιξε συζητήσεις που, όπως είπε, άλλοι απέφευγαν.

«Το Λαϊκό Μέτωπο δεν προϋποθέτει ώριμους συσχετισμούς»

Απαντώντας σε ενστάσεις για την εφικτότητα του Λαϊκού Μετώπου, ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε ότι ιστορικά κανένα μέτωπο δεν δημιουργήθηκε σε ευνοϊκούς συσχετισμούς. «Οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το Λαϊκό Μέτωπο δεν είναι γραμμή αυτοδιάλυσης, αλλά στρατηγική ριζικής αλλαγής.

Οι επτά προγραμματικοί άξονες

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παρουσίασε επτά βασικούς άξονες που προτείνει ως βάση για τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων:

– Γενναία φορολόγηση του πλούτου και των καρτέλ

– Κατάργηση του 13ωρου και νέο εργατικό δίκαιο με αυξήσεις μισθών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

– Άμεση αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

– Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

– Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με μείωση του κόστους

– Ισχυρό αναπτυξιακό κράτος και δημόσιος έλεγχος σε κρίσιμους τομείς

– Πλήρης διερεύνηση των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αιχμές και αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Χαρίτσης άφησε αιχμές προς διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις, σημειώνοντας ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται σε κρίση και ότι έχει ξεπεραστεί η λογική του «μεσσιανισμού». Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η Νέα Αριστερά επέλεξε τον δρόμο του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής, μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές.

«Η Νέα Αριστερά ως δύναμη κρούσης»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς διατύπωσε τη φιλοδοξία το κόμμα να αποτελέσει «τη δύναμη κρούσης» απέναντι στην ακροδεξιά, την πολεμοκαπηλία και την ολιγαρχία, δηλώνοντας ότι από την επόμενη ημέρα το κόμμα θα αναλάβει συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ενός ενωτικού πόλου της Αριστεράς.