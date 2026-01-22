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Χατζηδάκης: Σειρά παρεμβάσεων στο σχέδιο νόμου για το «βαθύ κράτος»
Πολιτική
23:10 - 22 Ιαν 2026

Χατζηδάκης: Σειρά παρεμβάσεων στο σχέδιο νόμου για το «βαθύ κράτος»

Reporter.gr Newsroom
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Σειρά παρεμβάσεων με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο θα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για το λεγόμενο «βαθύ κράτος», το οποίο αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο MEGA, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου θα είναι η κατάργηση σειράς πιστοποιητικών, τα οποία θα αντικαθίστανται σε μεγάλο βαθμό από υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών, καθώς και η αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την επιτάχυνση διαδικασιών που σήμερα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από το Δημόσιο.

Όπως τόνισε, σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να δοθούν λύσεις σε «ιστορίες καθημερινής τρέλας» που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία. Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει 15 έως 20 συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες προέκυψαν από παρατηρήσεις πολιτών, πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη, συνεργασία με βουλευτές, καθώς και από εισηγήσεις συναρμόδιων υπουργείων.

Υπεύθυνη δήλωση αντί πιστοποιητικών

Μία από τις βασικές ρυθμίσεις προβλέπει ότι, σε ευρεία κλίμακα, η υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα υποκαθιστά την προσκόμιση πιστοποιητικών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι το μέτρο δεν αφορά σύνθετες ή υψηλού ρίσκου διαδικασίες, όπως η αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, αλλά κυρίως καθημερινές συναλλαγές, ιδίως σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το κράτος διαθέτει ήδη τα στοιχεία που ζητά από τον πολίτη.

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες για ταχύτερες υπηρεσίες

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επεκτείνει το μοντέλο αξιοποίησης πιστοποιημένων επαγγελματιών, το οποίο εφαρμόστηκε ήδη στον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων. Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, το ίδιο μοντέλο λειτουργεί σήμερα στις πολεοδομίες με τη συμμετοχή μηχανικών και στις εφορίες με τους λογιστές.

Αναφερόμενος ειδικά στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, έκανε λόγο για τις αντιδράσεις των αγροτών σχετικά με το υψηλό κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα δοθεί η δυνατότητα σε πιστοποιημένους επαγγελματίες –οι οποίοι θα περνούν από εκπαίδευση και εξετάσεις– να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης.

«Λύσεις κοινής λογικής χωρίς δημοσιονομικό κόστος»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις «κοινής λογικής», επισημαίνοντας πως δεν τρέφει την αυταπάτη ότι όλα τα προβλήματα θα εξαφανιστούν άμεσα. Τόνισε, ωστόσο, ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να προχωρά σε καινοτόμες λύσεις, ακόμη και όταν συναντούν αντιδράσεις από τη γραφειοκρατία. Όπως είπε, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά απαιτούν πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα.

Eξωτερική πολιτική και διεθνείς εξελίξεις

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πορεύεται με οδηγό το διεθνές δίκαιο, ενισχύοντας τις συμμαχίες της και ταυτόχρονα τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στις συμμαχίες που οικοδομούνται στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης με το Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγο να επιδιώκει διαρκείς εντάσεις, ιδίως ενόψει του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών περιορίζονται στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία των γεωπολιτικών ισορροπιών στη σημερινή συγκυρία.

Τα αντιπλημμυρικά έργα και το 112

Τέλος, αναφερόμενος στις πλημμύρες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι, παρά τις προηγούμενες επικρίσεις για υπερβολική χρήση του αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», τελικά αποδείχθηκε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν απαραίτητο και αποτελεσματικό – ένα εργαλείο που, όπως υπενθύμισε, δεν υπήρχε στο παρελθόν.

Όπως είπε, στην Αττική προωθούνται συνολικά 55 αντιπλημμυρικά έργα: 13 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, 17 είναι υπό δημοπράτηση και 25 βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Παράλληλα, υλοποιούνται και έξι έργα μεγάλης κλίμακας από το Υπουργείο Υποδομών. «Υπάρχει συνολική προσπάθεια και διαθέσιμοι πόροι για έργα που δεν φαίνονται, δεν προσφέρονται για φανφάρες, αλλά είναι από τα πιο χρήσιμα για την κοινωνία», κατέληξε.

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