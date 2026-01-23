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Σκιές στη γονική μέριμνα: Η αιφνιδιαστική τροποποίηση και η υπόθεση Κεφαλογιάννη
Πολιτική
09:37 - 23 Ιαν 2026

Σκιές στη γονική μέριμνα: Η αιφνιδιαστική τροποποίηση και η υπόθεση Κεφαλογιάννη

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η πρόσφατη τροποποίηση του Αστικού Κώδικα που αφορά τη γονική μέριμνα και τη συνεπιμέλεια, την οποία πολλοί νομικοί και πολιτικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν «φωτογραφική» και ως έμμεση παράκαμψη του οικογενειακού δικαίου.

Η επίμαχη ρύθμιση υπερψηφίστηκε αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις γιορτές, με διαδικασίες εξπρές, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις και τις υποψίες για τον χρόνο και τον τρόπο εισαγωγής της. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, γονέας που δεν ικανοποιείται από απόφαση πρωτοδικείου για τη γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων μπορεί να επανέλθει με νέα αγωγή, επικαλούμενος μεταβολή των συνθηκών. Η υπόθεση εκδικάζεται εκ νέου σε πρώτο βαθμό και μάλιστα κατά προτεραιότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες.

Νομικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι με τον τρόπο αυτό η γονική μέριμνα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια «γονική διαφορά χωρίς τέλος», υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και τη σταθερότητα που απαιτείται για την προστασία του συμφέροντος των παιδιών.

Ιδιαίτερα έντονα είναι και τα ερωτηματικά για τον χρόνο κύρωσης της διάταξης. Το σχετικό άρθρο φέρεται να εγκρίθηκε στις 19 Νοεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες αφότου η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έχασε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών της με δικαστική απόφαση. Στις 22 Νοεμβρίου, το Πρωτοδικείο έδωσε τέλος στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Μήνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, αποφασίζοντας πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους, με ισότιμη και ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής.

Η τελική κύρωση της διάταξης έγινε στις 19 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Εκεί εντάχθηκε το άρθρο 119, το οποίο –σύμφωνα με επικριτές– ανατρέπει στην πράξη αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης. Δεν είναι λίγες οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η διάταξη «κρύφτηκε» μέσα σε ένα νομοσχέδιο με βαρύ αντικείμενο και πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από την κοινή γνώμη. Μάλιστα η κ. Κεφαλογιάννη ανήκει στους συνυπογράφοντες της επίμαχης τροπολογίας. Επιπλέον, η Υπουργός Τουρισμού φέρεται να είναι η πρώτη που έκανε χρήση αυτής της διάταξης.

Η συζήτηση γύρω από τη συνταγματικότητα και τις συνέπειες της ρύθμισης παραμένει ανοιχτή, με νομικούς να ζητούν σαφείς απαντήσεις και θεσμικές εγγυήσεις, ώστε η προστασία των παιδιών να μην μετατρέπεται σε πεδίο ατέρμονων δικαστικών συγκρούσεων.

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