Χρυσοχοΐδης: Σύσκεψη με Μητσοτάκη την Τετάρτη (28/1) για κυκλοφοριακό σε Αττική και Κηφισό

Την προσεχή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με αντικείμενο τη συζήτηση και τη λήψη μέτρων για την κυκλοφοριακή κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου της Αττικής και στον Κηφισό, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως σημείωσε, μέσα σε περίπου έναν μήνα θα ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια διευκόλυνσης των πολιτών, με αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους και περισσότερους αστυνομικούς να κινούνται με δίκυκλα.

Στο πλαίσιο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης ότι ήδη τοποθετούνται 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής σε διασταυρώσεις όπου καταγράφεται συχνά παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενώ παράλληλα προχωρά η διαδικασία για την εγκατάσταση επιπλέον 1.000 καμερών από την Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το 2025 καταγράφηκαν 134 λιγότεροι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα.