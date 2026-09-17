Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 81η εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στην Καλιφόρνια, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Στη συνέχεια, από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη αναμένεται να επικεντρωθεί σε σημαντικό βαθμό στις επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στην ατζέντα των επαφών αυτών αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Στις επαφές του με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ο πρωθυπουργός θα αναδείξει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, καθώς και τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Όπως αναμένεται να επισημάνει, οι εξελίξεις αυτές έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και στην επίτευξη επιδόσεων-ρεκόρ ως προς την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI).

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στη δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει ως ασφαλής και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους.

Τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει τις επαφές του με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, προκειμένου να μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, σε τοπική ώρα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει επίσης σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, η οποία τελεί υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνει.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία OceanEye αποτελεί σχέδιο της ΕΕ για την ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών, μέσω του συνδυασμού δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών μοντέλων. Στόχος είναι η εξασφάλιση καλύτερων δεδομένων για το περιβάλλον και το κλίμα, αλλά και η ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα, το οποίο συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις. Μεταξύ των οργανώσεων που θα εκπροσωπηθούν στην εκδήλωση είναι οι AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC και HACC.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης η παρασημοφόρηση επιφανών μελών της ομογένειας, μεταξύ των οποίων οι Michail Amiridis, Dina Titus, John Koudounis, George Dangas, Αθηνά Κρομμύδα και Patrick Theros.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ακόμη να πραγματοποιήσει συναντήσεις με ηγέτες, εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους σημαντικών αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, με ζωντανή συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.