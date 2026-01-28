ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση GPO: Επτά στους δέκα θέλουν άλλη κυβέρνηση – Στο 20% το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική
22:14 - 28 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση GPO: Επτά στους δέκα θέλουν άλλη κυβέρνηση – Στο 20% το κόμμα Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διψήφια διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση του Star, με τα περισσότερα κόμματα να εμφανίζουν φθορά, σε αντίθεση με το «Κίνημα των Πολιτών» της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο εκτοξεύεται στο 20,1%.  

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 24,5%, σημειώνοντας ελαφριά πτώση από το 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,8% (από 12,6% στην προηγούμενη μέτρηση) και η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 9,6% (από 10,4%). Η Πλεύση Ελευθερίας καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ανεβαίνοντας στο 8,2% (από 5,8%), ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2% και η Φωνή Λογικής, που μένει οριακά εκτός Βολής, με 2,8%. Πιο κάτω βρίσκεται το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%.

Την επιλογή «άλλο» προτιμά το 6,4% των ερωτηθέντων, ενώ οι αναποφάσιστοι υπολογίζονται στο 17,9%.

Πόσοι διαλέγουν Καρυστιανού – Αποδοκιμασία για τις αμβλώσεις

Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» (6,3%) και «αρκετά» (13,8%) πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ το 57,3% απαντά ότι δεν είναι «καθόλου πιθανό».

Ενδιαφέρον έχει η ανάλυση των απαντήσεων με κριτήριο το κόμμα που είχαν ψηφίσει οι πολίτες στις προηγούμενες εκλογές. Εδώ, φαίνεται ότι η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού είναι μεγάλη, αφού «κλέβει» από όλα τα κόμματα, με κάποια εξ αυτών να χάνουν περισσότερο.

Όσο για την άποψη της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, το 68,1% «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί», ενώ το 19,2% απαντά πως «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί».

Κάτω του 18% το κόμμα Τσίπρα

Μικρότερη αποδοχή φαίνεται πως έχει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα, με το 17,6% των πολιτών να δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει.

Αυτοδυναμία ή συνεργασία;

Στο δίλημμα «αυτοδυναμία ή συνεργασία» οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι, με το 48,8% να προτιμά μία κυβέρνηση συνεργασίας και το 47% να προκρίνει την αυτοδυναμία.

Παράλληλα, το 69,5% δηλώνει ότι θα ήθελε «να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση», ενώ το 25,2% απαντά πως θέλει «η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός».

Σημαντικότερο πρόβλημα

Το πρόβλημα που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες συνεχίζει να είναι η ακρίβεια (58,5%), ενώ στη δεύτερη θέση, αλλά με μεγάλη απόσταση, ακολουθεί η διαφθορά (18%).

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τη Γροιλανδία

Σχετικά με τη Γροιλανδία, οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 76,9% ότι εάν οι ΗΠΑ προσαρτήσουν το νησί, η ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών θα αποδυναμωθεί.

Παράλληλα, συγκρατημένοι είναι σχετικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, απαντώντας σε ποσοστό 54,2% ότι δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 22:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ
Πολιτική

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό
Πολιτική

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ