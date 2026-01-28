Δημοσκόπηση GPO: Επτά στους δέκα θέλουν άλλη κυβέρνηση – Στο 20% το κόμμα Καρυστιανού

Διψήφια διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση του Star, με τα περισσότερα κόμματα να εμφανίζουν φθορά, σε αντίθεση με το «Κίνημα των Πολιτών» της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο εκτοξεύεται στο 20,1%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 24,5%, σημειώνοντας ελαφριά πτώση από το 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,8% (από 12,6% στην προηγούμενη μέτρηση) και η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 9,6% (από 10,4%). Η Πλεύση Ελευθερίας καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ανεβαίνοντας στο 8,2% (από 5,8%), ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2% και η Φωνή Λογικής, που μένει οριακά εκτός Βολής, με 2,8%. Πιο κάτω βρίσκεται το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%.

Την επιλογή «άλλο» προτιμά το 6,4% των ερωτηθέντων, ενώ οι αναποφάσιστοι υπολογίζονται στο 17,9%.

Πόσοι διαλέγουν Καρυστιανού – Αποδοκιμασία για τις αμβλώσεις

Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» (6,3%) και «αρκετά» (13,8%) πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ το 57,3% απαντά ότι δεν είναι «καθόλου πιθανό».

Ενδιαφέρον έχει η ανάλυση των απαντήσεων με κριτήριο το κόμμα που είχαν ψηφίσει οι πολίτες στις προηγούμενες εκλογές. Εδώ, φαίνεται ότι η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού είναι μεγάλη, αφού «κλέβει» από όλα τα κόμματα, με κάποια εξ αυτών να χάνουν περισσότερο.

Όσο για την άποψη της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, το 68,1% «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί», ενώ το 19,2% απαντά πως «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί».

Κάτω του 18% το κόμμα Τσίπρα

Μικρότερη αποδοχή φαίνεται πως έχει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα, με το 17,6% των πολιτών να δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει.

Αυτοδυναμία ή συνεργασία;

Στο δίλημμα «αυτοδυναμία ή συνεργασία» οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι, με το 48,8% να προτιμά μία κυβέρνηση συνεργασίας και το 47% να προκρίνει την αυτοδυναμία.

Παράλληλα, το 69,5% δηλώνει ότι θα ήθελε «να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση», ενώ το 25,2% απαντά πως θέλει «η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός».

Σημαντικότερο πρόβλημα

Το πρόβλημα που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες συνεχίζει να είναι η ακρίβεια (58,5%), ενώ στη δεύτερη θέση, αλλά με μεγάλη απόσταση, ακολουθεί η διαφθορά (18%).

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τη Γροιλανδία

Σχετικά με τη Γροιλανδία, οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 76,9% ότι εάν οι ΗΠΑ προσαρτήσουν το νησί, η ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών θα αποδυναμωθεί.

Παράλληλα, συγκρατημένοι είναι σχετικά με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, απαντώντας σε ποσοστό 54,2% ότι δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει.