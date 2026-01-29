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Χρυσοχοϊδης για Βιολάντα: Ποιος τολμά να νοθεύσει μια έρευνα για πέντε νεκρές εργάτριες;
Πολιτική
16:25 - 29 Ιαν 2026

Χρυσοχοϊδης για Βιολάντα: Ποιος τολμά να νοθεύσει μια έρευνα για πέντε νεκρές εργάτριες;

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews, αναφέρθηκε εκτενώς σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την εγκληματικότητα και το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, τις παρεμβάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), τις διαδηλώσεις, το σωφρονιστικό σύστημα, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις, στέλνοντας σαφή μηνύματα για τη λειτουργία των θεσμών και την κοινωνική ειρήνη.

Σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Ποιος τολμά να νοθεύσει μια έρευνα για πέντε γυναίκες εργάτριες που χάθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο; Ας περιμένουμε να βγάλουν οι αρμόδιοι τα συμπεράσματά τους και μετά ας παραδοθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει την έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, και τόνισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δεν είναι απαραίτητη στο έργο των ειδικών.

Οδική ασφάλεια και αγροτικές διαδηλώσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι «η νέα κοινωνική συνείδηση που διαμορφώνεται οδηγεί τους πολίτες σε ασφαλείς επιλογές, όπως να μην πίνουν και να οδηγούν ή να χρησιμοποιούν ταξί».

Σχετικά με τις αγροτικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι οι μικρές συγκεντρώσεις μέχρι 150-200 άτομα δεν κλείνουν τους δρόμους, ενώ οι αστυνομικές ομάδες οριοθετούν τις συγκεντρώσεις ώστε να ολοκληρώνονται ειρηνικά χωρίς να διαταράσσεται η καθημερινή ζωή των πολιτών.

Παραβατικότητα και όπλα στην Κρήτη

Για την παραβατικότητα στην Κρήτη, τόνισε: «Η Κρήτη δέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και γενικά δεν έχει σημαντική εγκληματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένοι οικισμοί με παραβατικές συμπεριφορές, όπου η αστυνομία επεμβαίνει».

Αναφερόμενος στα όπλα, εξήγησε ότι όλες οι άδειες επανεξετάζονται και γίνονται έρευνες ώστε τα παράνομα όπλα να περάσουν στην κατοχή της αστυνομίας.

Ελληνικό FBI και οργανωμένο έγκλημα

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, σημειώνοντας ότι μέσα σε 14 μήνες συνέλαβε 1.550 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 550 προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν με όρους. Όπως επεσήμανε, πρόκειται για ένα πρωτοφανές μέγεθος που πλέον αποτελεί απειλή για όλους τους κακοποιούς του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.

Αναφέρθηκε επίσης στην εξιχνίαση δολοφονιών που οφείλονται σε «συμβόλαια θανάτου», κάτι που πριν το 2023 δεν είχε επιτευχθεί.

Σωφρονιστικό σύστημα και ηλεκτρονική επιτήρηση

Για τις φυλακές, σημείωσε ότι «είναι λίγες και παλιές», αλλά έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή επτά νέων σωφρονιστικών καταστημάτων. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) για κρατούμενους που δεν χρειάζεται να βρίσκονται στις φυλακές, όπως σε περιπτώσεις οικονομικών αδικημάτων.

Ασφάλεια των γυναικών και δημόσιος χώρος

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιοχές όπου η κυκλοφορία των γυναικών τη νύχτα είναι δύσκολη, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία και καλύτερος φωτισμός από τους δήμους για να βελτιωθεί η ασφάλεια.

Αστυνομική βία και διαδηλώσεις

Αναφερόμενος στην αστυνομική βία, υπογράμμισε ότι η αστυνομία δεν πρέπει να διαταράσσει τις ειρηνικές συγκεντρώσεις και ότι οι καταγγελίες περί «προβοκατόρων» είναι υπεκφυγή. Η διαχείριση των επεισοδίων γίνεται πάντα για τη διατήρηση της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης.

Η Αστυνομική Ακαδημία θα λειτουργεί πλέον ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποκτώντας πιο πανεπιστημιακά χαρακτηριστικά και ενισχύοντας τη διαρκή εκπαίδευση των αστυνομικών.

Ο ίδιος επεσήμανε τον ρόλο του ως πολιτικός στο υπουργείο, με στόχο τη δημιουργία νέων θεσμών και την προσαρμογή των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ στις ανάγκες των πολιτών, μειώνοντας το ενδιαφέρον των πολιτών για ζητήματα ασφάλειας χάρη στην αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών.

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