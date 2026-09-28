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Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων
Πολιτική
11:11 - 28 Σεπ 2026

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων

Reporter.gr Newsroom

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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης τοποθετήθηκε σήμερα (28/9) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τα νέα μέτρα που λαμβάνονται στην τροχαία, τις άδειες των κρατουμένων και την κατάσταση των ελληνικών φυλακών, ενώ έδωσε και τις δικές του εκτιμήσεις για τις επερχόμενες εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομάδα ΚΟΜΒΟΣ. Όπως λοιπόν ενημέρωσε:

«Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, είναι πολύ νωρίς. Το παρακολουθούμε καθημερινά και πιστεύω ότι τους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία θα επεξεργαστούμε έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς κάθε μέρα την κίνηση. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο Λεκανοπέδιο. Ο Κηφισός πάει λίγο καλύτερα, άλλα έχει τα γνωστά προβλήματα με χειρότερο και πιο διακριτό πρόβλημα την ανάσχεση από τα τροχαία και τα αυτοκίνητα που μένουν. Άρα, θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, τα δεδομένα θα τα δούμε σε περισσότερο από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες βλέπουν κάθε μέρα δεκάδες τροχονόμους στους δρόμους, επίσης δεκάδες μοτοσικλετιστές διασχίζουν την Αττική για να βοηθήσουν τους πολίτες. Άρα, είμαστε σε έναν καλό δρόμο όμως θέλουμε ακόμα δουλειά».

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασία του Πολίτη μίλησε και για την ψηφιακή ενημέρωση των Μέσων ώστε να μεταδίδεται ζωντανά η κυκλοφορία των οχημάτων. Όπως σήμειωσε:

«Αυτές τις μέρες θα πάρετε ένα μήνυμα για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ψηφιακή ενημέρωση των Μέσων και με χάρτες έτσι ώστε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν τον συγκεκριμένο χάρτη με την κίνηση, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται ενημέρωση για τους οδηγούς».

Όσον αφορά δε ευρύτερα τη δύναμη της Τροχαίας ο αρμόδιος υπουργός επεσήμανε ότι:

«Τριπλασιάσαμε την δύναμη της Τροχαίας. Ήταν τοποθετήσεις νέων αστυνομικών, νέων ειδικών φρουρών οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην υπηρεσία με το που βγήκαν από τις σχολές. Στην υπηρεσία του ΚΟΜΒΟΥ έχουμε αποσπάσει κάποιους αστυνομικούς, έχουμε διαθέσει αρκετούς, θα διαθέσουμε κι άλλους ούτως ώστε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός για να υπάρχει συνέχεια παρουσία και διευκόλυνση».

Στο ίδιο φόντο, όσον αφορά τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα ο αρμόδιος υπουργός υποστήριξε ότι:


«Αυτό είναι ένα μέρος της κουλτούρας μας και δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου «βολεύει» τον καθένα αφήνει το αυτοκίνητό του, αυτό είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης, θέλουμε βοήθεια και από τη δημοτική αστυνομία η οποία το έχει ως κύριο έργο, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι».

Όσον αφορά τα αλκοτέστ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ενημέρωσε ότι:

«45.000 αλκοτέστ το τριήμερο έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση ατυχημάτων, σε μεγάλη μείωση προσέλευσης στο νοσοκομείο ατυχημάτων και γενικότερα σε μια πιο ασφαλή Αθήνα και Ελλάδα γενικότερα με τη μείωση των τροχαίων».

Παράλληλα, ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα με το ζήτημα των αδειών των κρατουμένων ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι:

«Δεν πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα με την έννοια να καταργήσουμε τις άδειες, δεν θα ήταν ανθρώπινο. Θέλει πάντα έλεγχο ποιος παίρνει άδεια και πώς παίρνει την άδεια, αυτά να τα δούμε, αλλά να καταργήσουμε τις άδειες των κρατουμένων θα είναι απάνθρωπο. Όσοι παίρνουνε άδειες παίρνουν με κάποιες προϋποθέσεις. Όταν το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1% αυτό δεν σημαίνει ότι το μέτρο είναι αποτυχημένο και είναι βλαπτικό για την κοινωνία», επεσήμανε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι:

«Οι φυλακές μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες φυλακές, ορισμένες από αυτές πρέπει να είναι υψηλής ασφάλειας και ταυτόχρονα να ζουν οι άνθρωποι κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 35% πληθυσμό μέσα στις φυλακές σε σχέση με πριν 3-4 χρόνια. Είναι άσχημες οι συνθήκες. Ετοιμάζουμε πέντε φυλακές καινούργιες με κρίσιμη και κορυφαία την φυλακή στον Ασπρόπυργο που θα αντικαταστήσει τη φυλακή του Κορυδαλλού, αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο παρόλο που προχωράμε γρήγορά».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση ότι τα άλλα κόμματα έχουν κακομοίρηδες, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε ότι:

«Δεν θέλω να σχολιάσω το τι λέει ο κάθε πολιτικός. Η κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα; Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προβάλει σαν μια χώρα σταθερή με δημοσιονομική υγεία και ταυτόχρονα με μεγάλες δυνατότητες. Εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το ζητούμενο για εμάς τους υπουργούς και τα μέλη της κυβέρνησης είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ερωτηθείς αν μετεκλογικός σύμμαχος της ΝΔ μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ανέφερε ότι:

«Αυτή είναι μια κουβέντα η οποία απέχει από την εκλογή πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος και δεν ξέρει κανείς τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν, ούτως ώστε φτάνοντας τις εκλογές το κάθε κόμμα να πάει με τη δική του δυναμική και τις δικές του φιλοδοξίες. Θα τα δούμε στην πορεία όλα».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 11:12
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