Βιολάντα: Διαψεύδει απολύσεις εργαζομένων και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Νομικές ενέργειες για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως αναφέρει, προαναγγέλλει η «Βιολάντα», απαντώντας στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την τύχη εργαζομένων μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στις 26 Ιανουαρίου.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει αναληθείς τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες εργαζόμενοι απολύθηκαν ή απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους επειδή είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν από την έκρηξη και είχαν καταθέσει σχετικά στις αρμόδιες Αρχές.

Η υπόθεση έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και για την αποφυλάκιση του ιδρυτή και επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, θέμα που ανέδειξαν τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η ΕΛ.Α.Σ.

Τι υποστηρίζει η εταιρεία

Στην τοποθέτησή της, η «Βιολάντα» απορρίπτει τις καταγγελίες περί απόλυσης εργαζομένων που είχαν αναφέρει ότι αντιλήφθηκαν έντονη οσμή υγραερίου πριν από το δυστύχημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και για το ζήτημα των πληρωμών προς το προσωπικό.

Η εταιρεία γνωστοποιεί, επίσης, ότι προτίθεται να προσφύγει νομικά, με στόχο, όπως αναφέρει, την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με όσα έχουν καταγγελθεί δημόσια.

Στην ανακοίνωση της αναφέρει: «Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση. Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της. Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

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Παρεμβάσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Το θέμα ανέδειξαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με ανακοινώσεις τους, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛ.Α.Σ., ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις καταγγελίες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται μετά τις καταγγελίες συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εργαζόμενοι που είχαν καταθέσει στις Αρχές πως είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη απομακρύνθηκαν από τις θέσεις εργασίας τους.

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Οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και πολιτικής αντιπαράθεσης. Η «Βιολάντα», από την πλευρά της, απορρίπτει τις συγκεκριμένες αιτιάσεις και δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της.