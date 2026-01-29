Γερουλάνος κατά ΝΔ: Τεράστιο το έλλειμμα μεταρρυθμίσεων στη χώρα

«Δεν είστε μόνο ελλειμματικοί στον τρόπο που διαχειρίζεστε την καθημερινότητα. Είστε ελλειμματικοί ακόμα και στον τρόπο που προσπαθείτε να κάνετε πράγματα. Μιλάτε πολύ για μεταρρυθμίσεις. Κάνετε λίγα. Αποτέλεσμα; Ακόμα λιγότερο. Δεν νομοθετείτε, εξυπηρετείτε. Δεν μεταρρυθμίζετε, πασαλείβετε», είπε κατά την ομιλία του στη Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο συζήτησης για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για Κρυπτοστοιχεία των χωρών του ΟΟΣΑ.

Και συνέχισε: «Τόσο καιρό σας λέμε ότι η ψηφιοποίηση μόνη της δεν είναι μεταρρύθμιση. Ότι αυτό που κάνατε δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλά μετάθεση φορολογικών βαρών κατά των αδύνατων. Ότι η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ανάγκη της πατρίδας μας για μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Με άλλα λόγια, ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την καθημερινότητα του πολίτη. Το ζούμε στο πετσί μας και δεν χρειαζόμαστε τον ΟΟΣΑ να μας το πει. Αλλά το ότι υιοθετείτε στόχους του ΟΟΣΑ, που δεν μπορείτε να τις κάνετε πολιτική πράξη αυτό δείχνει ένα πολύ πιο ουσιαστικό έλλειμμα πραγματικών μεταρρυθμίσεων που η χώρα θα πληρώνει για πολλά χρόνια ακόμα. Αν θέλετε πάρτε αυτό που σας λέω σοβαρά διότι αν το υποτιμήσετε θα συνεχίσετε μια ζημιά που θα πληρώσετε και εσείς πολιτικά και εμείς ως έθνος».

Ο Βουλευτής Α΄ Αθηνών έδωσε μερικά παραδείγματα για το που βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Όπως στους μισθούς, όπου η Ελλάδα έχει τον τρίτο χειρότερο μισθό ανάμεσα σε 35 χώρες, μετά το Μεξικό και την Κολομβία. Στην εκπαίδευση, που δίνουμε τα δεύτερα λιγότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε μαθητή, από την προσχολική ως τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και τη φορολογία, που με κάθε έρευνα του ΟΟΣΑ αποδεικνύει αυτό που κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας νιώθουν κάθε μέρα στο πετσί τους γιατί η κατανομή των φορολογικών βαρών στην Ελλάδα είναι άνιση και άδικη. Αφού η βασικότερη πηγή εσόδων είναι η έμμεση φορολογία και όχι η άμεση.

«Τα παραθέτω για να δείξω κάτι πολύ διαφορετικό», είπε ο Παύλος Γερουλάνος, «το οποίο θα ήταν ευχής έργο να πάρετε σοβαρά. Και αυτό είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτών που υιοθετείτε και αυτών που καταφέρνετε. Και όταν μια χώρα έχει τέτοιο έλλειμμα, δεν έχει μόνο πρόβλημα κυβέρνησης. Έχει πρόβλημα διακυβέρνησης».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε: «Είναι πια διάχυτη η εντύπωση ότι στη Νέα Δημοκρατία έχετε πρόβλημα εκπροσώπησης στο Κοινοβούλιο. Πριν από μερικές μέρες, υπουργός της Κυβέρνησης ζήτησε συγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε που ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Χθες άλλος υπουργός άδειασε άλλον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για εθνικά θέματα. Και θυμάμαι επίσης ότι μετά από την γαργάρα του Πρωθυπουργού για θέματα Διεθνούς Δικαίου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να μας απαντήσει αν υιοθετεί αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Γαργάρα στη γαργάρα όμως σημαίνει άδειασμα».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Τώρα, κάτω από κανονικές συνθήκες, η διγλωσσία, για να μην πω τριγλωσσία, μεταξύ Πρωθυπουργού, Υπουργών και Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι ένα θέμα χλεύης. Αν δεν ήταν τόσο βυθισμένη στον βούρκο της προπαγάνδας και είχε πραγματικό χιούμορ η Ομάδα Αλήθειας θα είχε υλικό να παίζει Κυβέρνηση για πάντα. Αλλά όταν η διγλωσσία αφορά τα Εθνικά θέματα, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Σε εθνικά θέματα, ένας σοβαρός Πρωθυπουργός ζητάει συγγνώμη. Ένας πολύ σοβαρός, παίρνει κεφάλια. Αναζητείται σοβαρότητα και σοβαρός Πρωθυπουργός».