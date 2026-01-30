Κατρίνης: Η πολιτεία οφείλει να εγγυάται ότι κάθε εργαζόμενος επιστρέφει ασφαλής στο σπίτι του

Την υποχρέωση της πολιτείας να εγγυάται ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στη δουλειά τους και επιστρέφουν ασφαλείς στο σπίτι τους υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της Ertnews, με αφορμή τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα.

Όπως τόνισε, όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα δεν μιλάμε για αριθμούς και ποσοστά, αλλά για ανθρώπινες ζωές, σημειώνοντας ότι είναι άχαρο, αλλά και επικίνδυνο, να αντιμετωπίζονται οι νεκροί εργαζόμενοι ως στατιστικά μεγέθη. Επισήμανε, ότι ενώ η κυβέρνηση δήλωσε πως οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τι συνέβη, την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε ουσιαστικά να προκαταλάβει την έρευνα, απαλλάσσοντας τους πάντες από ευθύνες. Πρόσθεσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δείχνει τέτοια στάση, υπενθυμίζοντας πως και στην τραγωδία των Τεμπών η διερεύνηση των ευθυνών δεν αποτελεί παράδειγμα θεσμικής σοβαρότητας.

Ο Μιχάλης Κατρίνης έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τα εργατικά ατυχήματα δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2010, το αν επαρκούν οι 243 επιθεωρητές εργασίας για ολόκληρη τη χώρα, το κατά πόσο οι έλεγχοι γίνονται στην πράξη ή περιορίζονται κυρίως σε ηλεκτρονικές διαδικασίες, αλλά και γιατί, ενώ βρισκόμαστε ήδη στο 2026, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν το 2023.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους για το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι δεν τις υποτιμά και ότι πράγματι αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στα όργανα του κόμματος. Παρατήρησε, όμως, πως είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα τρεις ή τέσσερις έρευνες, δημιουργώντας συχνά την εικόνα μιας «χαμένης ψήφου» για το ΠΑΣΟΚ. Υπενθύμισε ότι στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε τελικά ποσοστό περίπου έξι μονάδες χαμηλότερο από αυτό που της απέδιδαν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Κλείνοντας, σχολίασε τις πιέσεις που ασκούνται προς το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να βάλουν «το πιστόλι στον κρόταφο» του κόμματος. Τόνισε, όμως, ότι υπάρχουν δύο αδιαπραγμάτευτα δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και στόχος του είναι να τη νικήσει. Το δεύτερο είναι ότι από ιδεολογική, πολιτική και αξιακή σκοπιά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι, αν θέλουμε να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα για συνεργασίες, το μόνο βέβαιο είναι, πως η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε χωρίς πρόβλημα με τον κ. Βελόπουλο για την απομάκρυνση της διοίκησης της ΑΔΑΕ, επειδή ενοχλούσε με την έρευνά της για τις υποκλοπές.