Μητσοτάκης: Το αεροδρόμιο Καστελλίου θα εξυπηρετεί υπερδιπλάσιο αριθμό πτήσεων - Μετά το 2028 η λειτουργία του

Το μήνυμα ότι «η Κρήτη αλλάζει» και αφήνει οριστικά πίσω της εκκρεμότητες του παρελθόντος, ενισχυόμενη πλέον με κρίσιμα έργα υποδομής που θα της προσδώσουν πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το νέο αεροδρόμιο θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί υπερδιπλάσιο αριθμό πτήσεων σε σχέση με το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ενώ στάθηκε και στις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγει για το Ηράκλειο η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο νέος διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς και ο πρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης.

«Ο κρητικός αέρας μάς γεμίζει αισιοδοξία», σχολίασε ο πρωθυπουργός κατά την άφιξή του, εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία όλων στο εργοτάξιο, όπου στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, εξέλιξη που θέτει το έργο του νέου αεροδρομίου σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται το επίσημο «ξεμπλοκάρισμα» της προμήθειας και εγκατάστασης των ραντάρ και των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 90 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η ασφαλής και πιστοποιημένη λειτουργία του αεροδρομίου.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει τη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού, ενώ το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του αεροδρομίου μετατίθεται πλέον για μετά το 2028, καθώς η εγκατάσταση των συστημάτων απαιτεί τουλάχιστον δύο έτη.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός αναχωρεί για το Ζάγκρεμπ, όπου θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Παράλληλα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μεταβεί στο Ρέθυμνο για την επιθεώρηση των πρόδρομων εργασιών στην παράκαμψη της πόλης, που αφορούν σήμανση, εργοτάξια και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της στενής παρακολούθησης της υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Το απόγευμα, στις 18:00, θα υπογραφεί η ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος - Χανιά, προϋπολογισμού 243,5 εκατ. ευρώ. Με την εξέλιξη αυτή, ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται επισήμως προς τα δυτικά και η σύμβαση παραχώρησης αφορά πλέον έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο από τη Χερσόνησο έως την Κίσσαμο, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων, με επίσημη έναρξη ισχύος στις αρχές Φεβρουαρίου.