Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με στόχο την πρωτιά

Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές, τόνισε το Σάββατο (31/1) από την τηλεόραση της ΕΡΤ, η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στα σενάρια συνεργασιών.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι όλα τα στελέχη του κόμματος πρέπει να κατέβουν στο πεδίο, ώστε να πείσουν ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνησης της χώρας.

Η πρώτη θέση στις εκλογές παραμένει στόχος, σημείωσε η κυρία Διαμαντοπούλου, όταν ρωτήθηκε αν με βάση και τις δημοσκοπήσεις η νίκη στις επόμενες εθνικές κάλπες μπορεί να θεωρηθεί μία ρεαλιστική επιδίωξη.

Όσο για τις εσωκομματικές διαφωνίες, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ακούγονται πολύ περισσότερο όσα τους ενώνουν και όχι όσα τους χωρίζουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2v33bgu281?integrationId=eexbs1jkg0kofln}