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Αναθεώρηση του Συντάγματος: Πώς ξεκινά και εξελίσσεται η κοινοβουλευτική διαδικασία
Πολιτική
17:59 - 02 Φεβ 2026

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Πώς ξεκινά και εξελίσσεται η κοινοβουλευτική διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά εκκίνησης εισέρχεται η κορυφαία θεσμική διαδικασία της Αναθεώρησης του Συντάγματος, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που ενεργοποιεί ήδη εσωκομματικές διεργασίες προετοιμασίας εντός των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Με επιστολή που απηύθυνε προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός τους καλεί να καταθέσουν έως το τέλος Μαρτίου τις προτάσεις τους σχετικά με τον προσδιορισμό των συνταγματικών διατάξεων που θα μπορούσαν να τεθούν προς αναθεώρηση, καθώς και τη σύνταξη της αντίστοιχης αιτιολογικής έκθεσης. Στόχος είναι, εντός του Απριλίου, να ξεκινήσουν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού αν και έφερε αντιδράσεις στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρόλα αυτά διατηρούν το ίδιο δικαίωμα πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και μεμονωμένοι βουλευτές. Ωστόσο, για να εισαχθεί επίσημα μια πρόταση προς συζήτηση, απαιτείται να φέρει τουλάχιστον 50 υπογραφές βουλευτών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Οι προτάσεις αναθεώρησης θα κατατεθούν στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα τις διανείμει στο σύνολο των 300 βουλευτών, θα τις ανακοινώσει στην Ολομέλεια και θα τις παραπέμψει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί με βάση τους κανόνες που ισχύουν για τις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της και στο τέλος καταθέτει Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής.

Στην Έκθεση αυτή θα αποτυπώνονται οι διατάξεις για τις οποίες, κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να ανοίξει η διαδικασία αναθεώρησης. Ο χαρακτήρας των εργασιών της Επιτροπής είναι συνθετικός, υπό την έννοια ότι μπορεί να συμπεριλάβει και πρόσθετες αναθεωρητέες διατάξεις πέραν εκείνων που περιλαμβάνονταν αρχικά στην πρόταση συγκρότησής της. Παράλληλα, οι εισηγήσεις της δεν δεσμεύουν ως προς την τελική διατύπωση των νέων συνταγματικών ρυθμίσεων.

Η παρούσα, προτείνουσα Βουλή περιορίζεται ουσιαστικά στη διατύπωση της αρχής της ανάγκης αναθεώρησης και στον καθορισμό της κατεύθυνσης που αυτή θα πρέπει να έχει, λειτουργώντας ως πολιτική δέσμευση των κομμάτων. Η οριστική μορφή των νέων συνταγματικών διατάξεων θα προκύψει από τις εργασίες της επόμενης, Αναθεωρητικής Βουλής.

Η Έκθεση της Επιτροπής εισάγεται στη συνέχεια στην Ολομέλεια, η οποία καλείται να αποφασίσει τόσο για την ανάγκη αναθεώρησης όσο και για το ποιες διατάξεις χαρακτηρίζονται αναθεωρητέες. Ακολουθούν δύο συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με χρονική απόσταση ενός μήνα μεταξύ τους, κατά τις οποίες διεξάγεται συζήτηση και πραγματοποιείται ονομαστική ψηφοφορία επί κάθε διάταξης ξεχωριστά.

Για να προχωρήσει μια διάταξη από την πρώτη στη δεύτερη ψηφοφορία, απαιτείται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους. Αν μια διάταξη εγκριθεί στην πρώτη ψηφοφορία αλλά απορριφθεί στη δεύτερη, τότε δεν εισάγεται στην επόμενη Βουλή και αποσύρεται από τη διαδικασία αναθεώρησης.

Οι διατάξεις που θα λάβουν 180 ή περισσότερες ψήφους και στις δύο ψηφοφορίες της προτείνουσας Βουλής θα μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη Αναθεωρητική Βουλή με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντίθετα, όσες διατάξεις εγκριθούν μόνο με την ελάχιστη πλειοψηφία των 151 ψήφων, θα απαιτήσουν αυξημένη πλειοψηφία 180 θετικών ψήφων στην επόμενη Βουλή για να τροποποιηθούν.

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