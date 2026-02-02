Δημοσκόπηση ALCO: Ισχυρή διάθεση διαμαρτυρίας - Oι πολίτες σε αναμονή νέων κομμάτων

Σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την πολιτική σκηνή, η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha καταγράφει τάσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σχεδόν αλώβητη, ενώ οι ψηφοφόροι εκφράζουν έντονα την επιθυμία τους για αλλαγές ή νέες επιλογές.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια πολιτική σκηνή σε μεταβατική φάση. Η Νέα Δημοκρατία αν και διατηρεί το προβάδισμά της, ωστόσο οι ψηφοφόροι παραμένουν ανοικτοί σε νέες πολιτικές επιλογές και η διάθεση διαμαρτυρίας είναι ισχυρή.

Η πορεία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη φάση των πολιτικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με την ανάγκη των πολιτών για ευθυγράμμιση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων με τις δικές τους.

Αλώβητη η ΝΔ – Διψήφια διαφορά με ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9,4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,9%. Το ΚΚΕ καταγράφει 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Φωνή Λογικής 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η Νίκη 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% και η Νέα Αριστερά 1,6%. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα «Άλλα Κόμματα» με ποσοστό 8,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,4%.

Η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παραμένει διψήφια, με τη ΝΔ να φαίνεται να συγκρατεί την εκλογική της βάση. Ενδεικτικό της σχετικής σταθερότητας είναι το γεγονός ότι μόλις το 9% των ψηφοφόρων της ΝΔ εκφράζει συμπάθεια προς τη νέα υποψήφια Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που υπογραμμίζει την επικρατούσα πολιτική ατζέντα αναμονής ενόψει των νέων κομμάτων.

Στο 58% η ψήφος διαμαρτυρίας

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την έντονη διάθεση διαμαρτυρίας των πολιτών. Το 58% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα προσέλθει κυρίως για να εκφράσει «διαμαρτυρία», ενώ το 37% απαντά ότι θα ψηφίσει για να υπάρξει «κυβερνητική σταθερότητα». Παράλληλα, η πιθανότητα στήριξης ενός νέου κόμματος είναι υψηλή: το 18% των ερωτηθέντων θεωρεί «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα νέο κόμμα, το 23% «αρκετά πιθανό», συνολικά δηλαδή 41%, ενώ το 31% θεωρεί «καθόλου πιθανό» να ακολουθήσει αυτή την επιλογή και το 16% το βλέπει ως «λίγο πιθανό».

Βελτίωση της γνώμης για Μαρία Καρυστιανού

Σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το 9% των πολιτών δηλώνει ότι η γνώμη του βελτιώθηκε, το 31% ότι παραμένει ίδια και το 27% ότι χειροτέρεψε. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 17% βλέπει θετικά την προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος, ενώ το 33% αρνητικά, δείχνοντας μια διαφοροποίηση στην εικόνα που έχουν οι ψηφοφόροι για τους δύο πολιτικούς.

Δεν ταυτίζονται οι προτεραιότητες της κυβέρνησης με των πολιτών

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει και το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. Το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της κοινωνίας, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη επιφυλακτικότητα και δυσαρέσκεια των πολιτών.