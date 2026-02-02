ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση ALCO: Ισχυρή διάθεση διαμαρτυρίας - Oι πολίτες σε αναμονή νέων κομμάτων
Πολιτική
20:16 - 02 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση ALCO: Ισχυρή διάθεση διαμαρτυρίας - Oι πολίτες σε αναμονή νέων κομμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την πολιτική σκηνή, η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha καταγράφει τάσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σχεδόν αλώβητη, ενώ οι ψηφοφόροι εκφράζουν έντονα την επιθυμία τους για αλλαγές ή νέες επιλογές.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια πολιτική σκηνή σε μεταβατική φάση. Η Νέα Δημοκρατία αν και διατηρεί το προβάδισμά της, ωστόσο οι ψηφοφόροι παραμένουν ανοικτοί σε νέες πολιτικές επιλογές και η διάθεση διαμαρτυρίας είναι ισχυρή.

Η πορεία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη φάση των πολιτικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με την ανάγκη των πολιτών για ευθυγράμμιση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων με τις δικές τους.

Αλώβητη η ΝΔ – Διψήφια διαφορά με ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9,4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,9%. Το ΚΚΕ καταγράφει 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Φωνή Λογικής 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,6%, η Νίκη 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% και η Νέα Αριστερά 1,6%. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα «Άλλα Κόμματα» με ποσοστό 8,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,4%.

Η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παραμένει διψήφια, με τη ΝΔ να φαίνεται να συγκρατεί την εκλογική της βάση. Ενδεικτικό της σχετικής σταθερότητας είναι το γεγονός ότι μόλις το 9% των ψηφοφόρων της ΝΔ εκφράζει συμπάθεια προς τη νέα υποψήφια Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που υπογραμμίζει την επικρατούσα πολιτική ατζέντα αναμονής ενόψει των νέων κομμάτων.

proth_f3c4a.jpg

Στο 58% η ψήφος διαμαρτυρίας

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης την έντονη διάθεση διαμαρτυρίας των πολιτών. Το 58% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα προσέλθει κυρίως για να εκφράσει «διαμαρτυρία», ενώ το 37% απαντά ότι θα ψηφίσει για να υπάρξει «κυβερνητική σταθερότητα». Παράλληλα, η πιθανότητα στήριξης ενός νέου κόμματος είναι υψηλή: το 18% των ερωτηθέντων θεωρεί «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα νέο κόμμα, το 23% «αρκετά πιθανό», συνολικά δηλαδή 41%, ενώ το 31% θεωρεί «καθόλου πιθανό» να ακολουθήσει αυτή την επιλογή και το 16% το βλέπει ως «λίγο πιθανό».

Βελτίωση της γνώμης για Μαρία Καρυστιανού

Σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το 9% των πολιτών δηλώνει ότι η γνώμη του βελτιώθηκε, το 31% ότι παραμένει ίδια και το 27% ότι χειροτέρεψε. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 17% βλέπει θετικά την προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος, ενώ το 33% αρνητικά, δείχνοντας μια διαφοροποίηση στην εικόνα που έχουν οι ψηφοφόροι για τους δύο πολιτικούς.

kari_fad36.jpg

Δεν ταυτίζονται οι προτεραιότητες της κυβέρνησης με των πολιτών

pro_9a02e.jpg

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει και το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. Το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της κοινωνίας, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη επιφυλακτικότητα και δυσαρέσκεια των πολιτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 20:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
Πολιτική

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ